Algérie, les voies de la re-naissance : un livre au diapason du Hirak

Algérie, les voies de la re-naissance, du docteur Lachemi Siagh, est un livre qui dresse une analyse acerbe d’une gestion catastrophique qui a « mis l’Algérie à genoux ». À travers cette œuvre, l’auteur vise à proposer des « sorties de la crise multidimensionnelle » que le pays traverse actuellement.

Sorti chez Casbah Éditions, le livre du docteur Lachemi Sagh, est paru « à un moment où le pays est à la recherche de voies de sortie de la crise multidimensionnelle qu’il traverse », a déclaré l’auteur.

L’auteur poropose des « pistes de projet de société, de stratégies de développement économique et social, l’œuvre de re-engineering du pays et les réformes que cela implique » qui pourront permettre au Hirak, et aux autres forces vives que compte la société civile, « d’y trouver les ingrédients qui leur font cruellement défaut ».

Une analyse acerbe d’une « gestion catastrophique »

La couleur est donc annoncée, le livre propose clairement des solutions pour éviter au pays de se retrouver dans une impasse vers laquelle il semble se diriger. Lachemi Siagh, Titulaire d’un MBA et d’un doctorat (Ph D) en management stratégique d’HEC Montréal, est quelqu’un qui jouit d’une grande maitrise des deux cultures islamique et occidentale, vu qu’il a vécu en Amérique du nord, au moyen-orient ainsi qu’en Afrique du Nord.

La préface de son livre, « Algérie, les voies de la re-naissance », est signée par les deux professeurs Taïeb Hafsi, titulaire de la chaire de management et stratégie à HEC Montréal, et Mohammed Lachemi, Président de l’université Ryerson, Toronto, Canada.

Selon ces deux universitaires, l’Algérie a subi « depuis son indépendance, l’étatisme outrancier, la centralisation, le nationalisme démagogique, le pillage, la corruption, le népotisme, le régionalisme, la Hogra, l’incompétence, le manque de vision et de stratégie ».

Les deux professeur ajoutent dans la préface de ce livre, que ce dernier est une analyse « sans concession » qui se penche sur « la gestion calamiteuse du pays depuis l’indépendance surtout pendant les dix dernières années ». Ils ont également ajouté que le livre « offre des pistes pour un re-engineering, une vision d’une Algérie moderne et prospère, à même de rejoindre le concert des pays émergents d’ici 2030″.