Algérie : l’Enpi propose des logements LPL destinés à la diaspora

Il s’agit d’une bonne nouvelle pour la diaspora algérienne ! En effet, l’entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) a annoncé que les ressortissants algériens peuvent désormais souscrire au programme de logement promotionnel libre (LPL). En effet, les inscriptions seront lancées à partir d’aujourd’hui. Soit le 16 février 2023.

Et ce, à 14 heures. On notera dans le même sillage que la souscription concerne le site de Dergana situé dans la wilaya d’Alger. Il convient de préciser que tous les résidents sur le territoire algérien peuvent également souscrire à ce programme. Et ce, via le site officiel de l’entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI).

Ainsi, si vous êtes intéressés vous pouvez accéder au site en cliquant ici. En effet, il s’agit de ce que rapporte Belmeddah Noreddine sur sa page Facebook officielle. Pour rappel, ce dernier est l’ancien député de l’émigration algérienne.

Formule LPL : voici plus de détails

Selon ce que rapporte la même source, le site de Dergana comportera des appartements F3 et F4. En ce qui concerne les appartements F3, ceux-ci sont d’une superficie de 85.9 m². Sachant que le prix d’un appartement F3 est 10.299.410 DA.

Quant aux appartements F4, ceux-ci sont d’une superficie de 106.15 m². On notera que le prix de ce type d’appartements est de 12.727.385 DA. Il convient de préciser que le paiement de l’appartement s’effectue en devise nationale. Que ce soit pour les résidents ou pour les ressortissants.