Réserves mondiale de GAZ naturel 2025 : le classement de l’Algérie révélé

L’Afrique du Nord est un véritable trésor énergétique, abritant près de la moitié des réserves de gaz naturel de toute l’Afrique. Selon les données du portail Statista, l’Algérie, avec ses impressionnantes 4.504 milliards de mètres cubes de réserves, se positionne comme un acteur clé du secteur des hydrocarbures.

Ces ressources, qui figurent parmi les plus abondantes en Afrique, placent le pays en deuxième position sur le continent en termes de réserves de gaz naturel, juste derrière le Nigéria.

🟢 À LIRE AUSSI : Gaz naturel : l’Algérie confirme son leadership en Espagne en octobre 2024

De plus, l’Algérie se distingue par sa capacité de production de GNL (gaz naturel liquéfié) en constante progression. Un atout qui lui permet de se positionner comme un partenaire indispensable pour de nombreux marchés internationaux et un pilier stratégique pour l’Afrique.

L’Algérie en Top 3 africain du gaz naturel : un rôle stratégique sur la scène continentale et mondiale

Selon les données rapportées par le portail Statista, les réserves africaines globales de gaz naturel sont estimées à plus de 17.890 milliards de mètres cubes. Réparties comme suit :

Le Nigéria s’impose comme le leader africain avec ses 5.943 milliards de m3 ;

s’impose comme le leader africain avec ses 5.943 milliards de m3 ; L’Algérie, en deuxième position, possède des réserves de 4.504 milliards de m3 ;

en deuxième position, possède des réserves de 4.504 milliards de m3 ; Le Mozambique peut compter des réserves de 2.840 milliards de m3 ;

peut compter des réserves de 2.840 milliards de m3 ; L’Égypte possède des réserves de 2 209 milliards de m3 ;

La Lybie clôt le top 5 africain avec 1.505 milliards de m3 ;

L’Algérie figure alors dans le top 3 africain, occupant la deuxième place après le Nigéria.

Par ailleurs, les experts s’accordent à dire que les réserves de gaz naturel africaines garantiront l’approvisionnement énergétique du continent pour plusieurs décennies encore. Cette durabilité repose en partie sur les contributions de l’Algérie, le premier producteur de gaz africain.

Algérie : une puissance mondiale sur le marché gazier du GNL

En parralèle, depuis quelques années, l’Algérie s’affirme comme un acteur phare du marché mondial du GNL. En Afrique, elle occupe la première place en termes de capacité de production (25,5 millions de tonnes/ an). Devançant le Nigeria (22,2 millions de tonnes/an) et l’Égypte (12,2 millions de tonnes/an).

🟢 À LIRE AUSSI : Concours-SONATRACH : appel urgent à l’attention des candidats inscrits

De plus, selon le rapport de l’Union internationale du gaz (UIG), publié en février 2024, l’Algérie occupe le 7ᵉ rang mondial. Ainsi, le pays continue de renforcer sa présence sur le marché mondial, comme le témoignent ses exportations en 2023, notamment vers la Turquie (4,29 millions de tonnes) et la France (3,20 millions de tonnes).

En somme, avec des réserves estimées à 4.504 milliards de mètres cubes, l’Algérie détient l’une des plus importantes ressources gazières d’Afrique. Elle occupe la deuxième position continentale et joue un rôle crucial dans la sécurité énergétique africaine et mondiale.