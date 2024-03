Algérie : le sélectionneur nationale U20 gifle ses joueurs, la vidéo devient virale

Un incident a marqué le match Algérie-Tunisie, dans le cadre du tournoi U20. Le sélectionneur national, Yacine Manaâ, n’a pas hésité à adresser des gifles à deux joueurs. La scène a fait beaucoup de bruit et la vidéo devient virale sur les réseaux sociaux.

Le tournoi U20 se déroule en Algérie. Après avoir remporté le premier match face à l’Égypte (2-1), la sélection nationale a affronté hier soir la Tunisie, au stade Omar Hamadi de Bologhine. Mais elle n’a pas pu enchainer, en concédant une défaite sur le score de trois buts à deux.

Au cours du match, les jeunes Fennecs ont contesté une décision de l’arbitre. Ce qui a provoqué des altercations avec les « Aiglons de Carthage ». Le sélectionneur national U20, Yacine Manaâ, a choisi une manière bizarre pour calmer les esprits. En effet, une vidéo montre bien comme il a réprimandé deux de ses joueurs, en leur adressant deux gifles.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Espagne chipe 3 jeunes pépites à l’Algérie

Il faut dire que la scène a fait trop de bruit. La vidéo, qui devient virale sur les réseaux sociaux, a choqué les internautes, notamment les amoureux du ballon rond.

Yacine Manaâ sera-t-il sanctionné ?

Il faut dire aussi que l’utilisation de la violence physique est prohibée. Et comme il s’agit d’un match d’une jeune catégorie, les s images ont forcément choqué et créé la polémique.

Sur les réseaux sociaux et dans la presse, de nombreuses voix s’indignent et s’élèvent afin d’exhorter la Fédération algérienne de football à réagir. Visiblement, l’Instance fédérale attend la fin du tournoi pour convoquer le sélectionneur national U20 pour lui demander des explications sur cet incident, et éventuellement le sanctionner, car cela ternit l’image du football dans notre pays.

À noter que la sélection nationale U20 va terminer le tournoi mardi. Elle affrontera la Mauritanie, au stade Salem Mabrouki de Rouiba à 22h.