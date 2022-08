Quand des piscines privées interdisent le Burkini en Algérie

La tenue vestimentaire que porte les femmes musulmanes suscite de plus en plus la polémique. Vous l’avez peut être deviner, il est question du Burkini. Ce dernier étant un maillot de bain couvrant ne fait pas l’unanimité dans les piscines pendant cette saison estivale.

Il ne s’agit pas, cette fois-ci, des piscines municipales en France, mais des établissement privés en Algérie. Créé par une styliste australienne, cette tenue de bain est portée principalement par les femmes musulmanes voilées. De manière à leur permettre de profiter des baignades de l’été.

Par ailleurs, plusieurs algériennes ont été repoussées par une interdiction du port de cette tenue de bain, à l’entrée de certains établissements touristiques.

Des piscines privées en Algérie interdisent le port du Burkini

En effet, pendant l’actuel saison estivale des centaines de baigneuses voilées ont été interdites d’accéder à quelques piscines privées dans plusieurs établissement touristique installés sur le territoire national. C’est le cas d’Ismahan, une jeune voilée de 20 ans qui a été refoulée de se baigner dans l’une des piscine d’Alger.

Un refus dépourvu de raisons logiques. La jeune femme affirme que les services d’accueil lui ont refusé l’accès à cette piscine. Sous prétexte que leur règlement intérieur autorise seulement aux familles accompagnées d’enfants de se baigner dans leur établissement. Cependant, la jeune femme a été surprise par le choix qui lui a été accordé. Notamment, celui de se déshabiller de son Burkini. Et porter une autre tenue de bain ou de quitter les lieux en compagnie de son amie.

Aujourd’hui, Ismahane n’est pas la seule femme voilée confrontée à ce genre de situation. Cette interdiction a suscité non seulement la polémique au sein de la société algérienne mais aussi de la colère. En effet, sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui lancent des appels pour stopper cette interdiction, qui se cache derrière un prétexte d’hygiène. Et laisser ces femmes profiter le plus normalement possible d’une simple baignade.

Alger : une plage réservée exclusivement pour les femmes

Les habitant de Bologhine à Alger ont décidé de consacrer une journée pour permettre aux femmes de profiter pleinement dans l’une des plages de la région. En effet, face aux nombreuses plaintes formulées par les internautes, ceux-ci ont décidé d’agir et d’offrir une journée spéciale femmes, chaque semaine.

Il est question de la plage Eden à Bologhine, qui accueille désormais, chaque mardi, uniquement les femmes. Et ce, de 8h du matin jusqu’à midi.