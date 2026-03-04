Algérie : lancée il y a 13 ans, cette pénétrante se rapproche de son achèvement total

Lancé il y a plus d’une décennie, le projet de la pénétrante vers Béjaïa entre dans sa phase finale. Au cœur de la plaine de l’oued Soummam, un échangeur stratégique s’apprête à être mis en service.

Derrière cette avancée, un chantier freiné par un terrain instable, des contraintes techniques et des retards accumulés depuis 2013.

Pénétrante de Béjaïa : la fin d’un long chantier se profile dans la plaine de l’oued Soummam

Ce segment traverse une zone réputée pour la nature instable de ses sols. Dans la plaine de l’oued Soummam, le terrain marécageux subit des phénomènes de tassement et des crues saisonnières. Ces caractéristiques ont ralenti l’avancement du chantier et imposé des solutions techniques spécifiques.

🟢 À LIRE AUSSI : Le plus grand CHU d’Algérie depuis l’indépendance prend forme dans cette wilaya (vidéo)

Face à ces contraintes, les équipes ont eu recours à « des techniques d’aménagement adaptées, notamment le renforcement des fondations des ouvrages d’art, l’amélioration du drainage et la stabilisation des sols ».

Selon le journal El Watan, les travaux portent désormais sur les dernières finitions. Les équipes installent les équipements indispensables à la mise en service :

La signalisation horizontale

Les panneaux verticaux

Les glissières de sécurité

Les bornes kilométriques

Ces aménagements doivent permettre une exploitation conforme aux normes en vigueur.

Pénétrante de Béjaïa : un projet lancé en 2013, ralenti par les retards et les contraintes

Le wali, en visite d’inspection, a insisté sur « le respect strict des normes de qualité et de conformité, afin de garantir la réalisation du projet selon les spécifications requises et d’assurer la sécurité des usagers de la route ». Il a appelé les différents intervenants à accélérer les dernières retouches pour une mise en service rapide.

🟢 À LIRE AUSSI : Plus de 10.000 infractions en dix jours : spéculation, prix non affichés… le ministère sort son bilan

Selon l’administration, « cet échangeur revêt une importance particulière, puisqu’il contribuera directement à fluidifier la circulation ». Il doit réduire la pression sur les routes nationales 75 reliant Amizour à Béjaïa et 12 reliant Béjaïa à El Kseur. Tout en facilitant la mobilité des habitants de la région.

Pour rappel, la pénétrante a été lancée en 2013 sur un linéaire total de 100 km, dont 85 km dans la wilaya de Béjaïa et 15 km dans la wilaya de Bouira. Le projet a enregistré d’importants retards liés à plusieurs facteurs :

Des ruptures de financement

Des contraintes topographiques

Des considérations géotechniques

Des oppositions de riverains

Ces éléments ont entraîné des glissements significatifs par rapport aux délais initiaux.

🟢 À LIRE AUSSI : Alger accélère vers le multimodal : où en est le ticket unique des transports ?

Aujourd’hui, avec l’achèvement imminent de cet échangeur dans la plaine de l’oued Soummam, la pénétrante de Béjaïa franchit une nouvelle étape vers sa concrétisation complète.