Algérie : L’aéroport d’Alger se transforme en hub technologique

Le processus de transformation numérique de l’aéroport international d’Alger, Houari Boumedien, vient de franchir une étape importante. Ce mardi 24 juin 2025, une réunion stratégique de haut niveau s’est tenue au ministère des Transports, sous la présidence du ministre Saïd Sayoud. Cette dernière a été tenue afin d’initier concrètement la transition vers un aéroport intelligent, à la pointe de la technologie, en conformité avec les orientations du président de la République.

Le ministre a rassemblé autour de lui les acteurs clés du secteur aérien et de la sécurité nationale. Étaient présents le directeur général des Douanes, le général Abdelhafid Bekhouche, les PDG d’Air Algérie, de l’EGSA Alger, de la compagnie nationale de l’aviation civile, de l’Entreprise nationale de la navigation aérienne, ainsi que des représentants de la DGSN, de la sécurité intérieure et extérieure, et de nombreux cadres techniques.

Un diagnostic complet pour une transformation ambitieuse

Lors de cette réunion, un exposé technique a été présenté par le PDG de l’aéroport d’Alger. Ce document fait état des défis majeurs auxquels l’aéroport est confronté : lourdeurs administratives, dispositifs de sécurité obsolètes, absence d’outils numériques performants, lenteurs dans les procédures de traitement de passagers.

Ce diagnostic a été commandé dans le cadre des préparatifs de la transformation numérique, pour poser les bases solides d’un changement durable et coordonnée.

Le ministre a salué la clarté et la pertinence du rapport, insistant sur l’importance d’une vision partagée et interconnectée entre toutes les structures concernées.

Les grandes lignes du futur aéroport intelligent

La modernisation passera par l’introduction de technologies de dernière génération. Parmi les dispositifs prévus :

Des caméras intelligentes de vidéosurveillance pour un suivi en temps réel.

de vidéosurveillance pour un suivi en temps réel. Des scanners corporels avancés pour renforcer le contrôle des passagers.

avancés pour renforcer le contrôle des passagers. Des systèmes de reconnaissance faciale pour accélérer les formalités d’embarquement et de passage des frontières.

faciale pour accélérer les formalités d’embarquement et de passage des frontières. Une digitalisation complète des procédures d’accueil et de sécurité.

Cette révolution numérique permettra d’améliorer les performances opérationnelles, la sécurité et l’expérience globale des passagers, tout en respectant les normes internationales de protection des données.

L’aéroport d’Alger devient ainsi le projet pilote d’un plan plus vaste visant la modernisation de l’ensemble des aéroports algériens. Pour garantir le bon déroulement de cette transition, un comité de coordination permanent sera mis en place.

Ce comité réunira des experts en cybersécurité, des représentants des douanes, des forces de sécurité et des techniciens du transport aérien.

Une vitrine technologique et stratégique pour l’Algérie

Le choix de l’aéroport d’Alger n’est pas anodin. Il représente la porte d’entrée principale du pays, le carrefour de millions de passagers et un symbole de l’image de l’Algérie à l’international.

En le hissant au niveau des standards technologiques mondiaux, les autorités entendent répondre aux attentes d’une clientèle de plus en plus connectée et exigeante, tout en offrant une vitrine moderne et performante du transport aérien national.