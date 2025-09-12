Capacité de défense aérienne : quel est le classement de l’Algérie, selon Military Watch Magazine ?

La revue militaire américaine Military Watch Magazine a publié, jeudi 11 septembre 2025, un rapport qui place l’Algérie comme la seule nation de la région Moyen-Orient – Afrique du Nord à disposer de réelles capacités de défense aérienne contre une attaque aérienne israélienne.

L’évaluation s’appuie sur la multiplication des frappes aériennes israéliennes dans différentes capitales et zones sensibles. Parmi les exemples cités, figure l’attaque de Doha menée le 9 septembre à Doha, au Qatar, visant des cadres du mouvement Hamas. Le rapport souligne que cette opération, inédite dans son ampleur, a révélé l’absence de moyens de dissuasion crédibles dans la plupart des pays de la région. L’Algérie constitue, selon la revue, une exception.

Depuis l’intervention militaire occidentale en Libye en 2011, Alger a adopté une stratégie de modernisation profonde de ses systèmes de défense aérienne, révèle le même magasine. Le pays a acquis et intégré des systèmes russes de dernière génération comme les S-300PMU-2 et S-400, ainsi que des systèmes chinois à longue portée tels que le HQ-9. À ces dispositifs s’ajoutent des moyens de défense intermédiaires comme le BuK-M2, permettant de constituer une couverture en couches, apte à contrer les multiples menaces.

L’Algérie dispose également d’une aviation de chasse qualifiée de « l’une des plus modernes de la région ». Son arsenal comprend plus de 70 avions Su-30MKA multirôles, appuyés par des Su-35 spécialisés dans la supériorité aérienne, ainsi que des MiG-29M de dernière génération. Military Watch Magazine estime que ce parc aérien offre à l’Algérie un niveau de modernisation supérieur non seulement à certains pays voisins, mais aussi à des forces aériennes européennes et même israéliennes dans certains domaines.

L’autonomie stratégique de l’Algérie face aux restrictions occidentales

La revue américaine souligne une différence majeure entre l’Algérie et d’autres pays arabes. Alors que certains, à l’image de l’Égypte, dépendent d’avions occidentaux aux capacités réduites — tels que les F-16 livrés avec des restrictions technologiques — Alger a choisi de s’équiper en Russie et en Chine. Cette stratégie lui assure une autonomie opérationnelle totale, sans contraintes de codes de lancement ou de dépendance politique vis-à-vis des fournisseurs.

En conclusion, Military Watch Magazine affirme que l’Algérie est « la seule nation arabe à avoir construit un système intégré et efficace de défense aérienne », capable de décourager toute attaque israélienne. L’analyse estime que l’armée de l’air israélienne repose davantage sur la faiblesse et la vulnérabilité de ses adversaires que sur sa propre supériorité technologique.

Ce constat intervient dans un contexte marqué par l’intensification des violations israéliennes dans la région, allant de l’assassinat de responsables du Hamas en Iran, au Liban ou au Yémen, jusqu’à l’opération inédite menée au Qatar. Face à cette escalade, l’Algérie apparaît, selon la revue américaine, comme un cas à part : une puissance régionale dont la dissuasion repose sur la souveraineté technologique et l’indépendance stratégique.

