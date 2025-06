Algérie : La production de la carte Edahabia passe à 50 000 cartes par jour

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a effectué ce lundi une visite d’inspection au centre de fabrication et de personnalisation des cartes monétiques (Edahabia) situé à Birtouta, à Alger. Cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale visant à développer le paiement électronique en Algérie.

Selon un communiqué du ministère, cette visite avait pour objectif principal de vérifier l’effectivité du relèvement de la capacité de production du centre à 50 000 cartes par jour, conformément aux instructions données précédemment par le ministre.

Grâce à la mise en service d’une nouvelle ligne de production dotée des dernières technologies, le centre atteint désormais ce nouveau seuil, respectant les normes les plus strictes en matière de sécurité et fiabilité.

🟢À LIRE AUSSI : L’attaque d’Israël sur l’Iran secoue les cours de change : voici les valeurs des devises ce 15 juin

Cette montée en puissance devrait accélérer considérablement les délais de fabrication et de livraison des cartes Edahabia, utilisées par plusieurs millions d’Algériens pour les opérations de retrait, de paiement et de transfert.

15 millions de cartes en circulation et un objectif de généralisation

Actuellement, environ 15 millions de cartes Edahabia sont en circulation en Algérie. Cette augmentation de la capacité de production est un levier stratégique pour renforcer l’inclusion financière et encourager l’usage du paiement électronique, dans un contexte où le pays s’oriente de plus en plus vers une économie numérisée.

Le ministre a souligné que ce progrès technique doit s’accompagner d’une diversification des services offerts via la carte monétique, afin de lieux répondre aux attentes des citoyens. il a ainsi annoncé que de nouvelles fonctionnalités seront dévoilées dans les semaines à venir, sans en préciser la nature.

Un soutien fort à la modernisation du système financier

Cette initiative s’inscrit dans une politique plus large visant à moderniser le système des paiements en Algérie, à réduire la circulation du cash et à faciliter l’accès aux services bancaires pour l’ensemble des citoyens, notamment dans les zones éloignées.

🟢À LIRE AUSSI : La Chine ouvre ses frontières commerciales à l’Algérie : 53 pays exemptés de taxes douanières

La visite du ministre illustre la volonté de l’Etat de mettre à niveau ses infrastructures dans le domaine du numérique et des finances, en phase avec les ambitions de transformation digitale exprimées dans les orientations économiques nationales.