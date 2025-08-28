La Banque d’Algérie abaisse ses taux pour booster l’économie hors hydrocarbures

La Banque d’Algérie a annoncé, jeudi 28 août, deux décisions majeures destinées à renforcer le financement de l’économie nationale, dans un contexte marqué par une inflation en nette baisse et une croissance record du secteur hors hydrocarbures. Ces mesures, prises lors d’une session ordinaire du Conseil de la monnaie et du crédit présidée par le gouverneur Salah Eddine Taleb, visent à stimuler l’investissement et l’activité bancaire.

La première mesure concerne la baisse du taux directeur de 25 points de base, désormais fixé à 2,75 % contre 3 % auparavant. La seconde consiste en la réduction du taux de la réserve obligatoire, ramené à 2 % contre 3 %. Selon la Banque d’Algérie, cet assouplissement monétaire doit accroître la capacité du système bancaire à financer l’économie, notamment les secteurs productifs.

Croissance hors hydrocarbures : un record historique pour l’Algérie

Ces décisions interviennent dans un contexte économique favorable. Le premier trimestre 2025 a enregistré une croissance économique de 4,5 % contre 4,2 % à la même période de 2024. Ce dynamisme est principalement porté par les secteurs hors hydrocarbures, qui affichent une progression record de 5,7 %, un signal fort de diversification de l’économie algérienne.

Parallèlement, la masse monétaire a connu une croissance « modérée » de 3,81 % à fin juin 2025, tirée en grande partie par l’augmentation des crédits à l’économie. Ces derniers ont progressé de 5,36 % en seulement six mois, dépassant déjà le rythme enregistré sur l’ensemble de l’année 2024.

Inflation en baisse : une opportunité pour l’investissement en Algérie

La baisse de l’inflation est un autre facteur clé qui a motivé l’assouplissement de la politique monétaire. En glissement annuel, le taux d’inflation est passé à –0,35 % en juillet 2025, soit une chute spectaculaire de 6 points par rapport à l’année précédente. L’inflation moyenne annuelle est, elle aussi, en recul marqué, à 3,14 % contre 6,12 % en juillet 2024.

L’inflation sous-jacente suit la même tendance, tombant de 3,92 % à 2,58 % sur la même période. Pour le Conseil monétaire et bancaire, ces évolutions traduisent une stabilisation durable des prix, laissant plus de marge pour soutenir l’investissement sans risque de surchauffe.

