Algérie – Jordanie : le onze de Petkovic a fuité !

L’équipe d’Algérie affrontera dans deux heures la Jordanie, dans le cadre de la 2e journée du groupe J. Le onze qui livrera ce match décisif a déjà fuité. Contrairement à toutes les attentes, Vladimir Petkovic n’a pas chamboulé son onze. En effet, il a opéré deux changements, ceux d’aligner Ramiz Zerrouki et Riyad Mahrez d’entrée, respectivement à la place de Nabil Bentaleb et Anis Hadj Moussa.

Dans les bois, Luca Zidane a été reconduit. Le staff technique lui a renouvelé sa confiance, au moment où nombreux s’attendaient à la titularisation d’Oussama Benbot. Le dernier rempart des Verts aura une nouvelle chance.

En défense, on prend les mêmes et on recommence. Ramy Bensebaini sera associé à Aissa Mandi pour constituer la charnière centrale. Rafik Belghali et Rayan Aït-Nouri occuperont respectivement du flanc droit et celui du gauche.

Dans l’entrejeu, Ramiz Zerrouki sera épaulé par Hicham Boudaoui pour assurer la récupération et relancer les attaques. Ibrahim Maza, quant à lui, sera reconduit dans l’animation du jeu.

Enfin, le compartiment offensif connaitra le grand retour du capitaine Riyad Mahrez. Avec Farès Chaïbi et Amine Gouiri, les trois attaquants animeront la ligne offensive des Verts.

C’est donc sur ce onze que le technicien bosniaque va miser face à la Jordanie. Reste à savoir si la sélection nationale va montrer un autre visage après la performance décevante fournie face à l’Argentine.