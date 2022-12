Algérie-Jordanie : hisser les relations basées sur une solide coopération

D’après un communiqué de la présidence de la république, sa Majesté le roi Abdallah II de Jordanie, roi du Royaume hachémite de Jordanie, a entamé une visite d’Etat de deux jours en Algérie, le samedi 03 décembre 2022 et ce sur invitation du président de la République Abdelmadjid Tebboune.

En effet, le roi Abdallah de Jordanie est arrivé hier à Alger, c’est le Chef d’Etat, Abdelmadjid Tebboune qui l’accueilli à son arrivée à l’aéroport international d’Alger, Houari Boumediene.

Cette visite du Roi de Jordanie, Abdallah II bin Hussein, en Algérie à l’invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est l’occasion de concrétiser la volonté commune des deux pays de hisser les relations bilatérales à des niveaux supérieurs sur la base d’une solide coopération.

En outre, la relance des mécanismes de coopération et la préparation de la tenue de la 9e session de la commission mixte entre les deux pays étaient les principaux thèmes abordés lors des entretiens, tenus en octobre dernier, entre le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Expatriés du Royaume de Jordanie, Ayman Safadi, après une longue absence due aux mesures liées à la pandémie de Covid-19.

Tebboune décerne au Roi Abdallah II de Jordanie une médaille du mérite national de l’ordre

De plus, un communiqué de la présidence de la république indique que lors de leur rencontre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a décerné, la médaille du mérite de la République Algérienne Démocratique et Populaire de l’ordre « El Athir » au Roi Abdallah II bin Hussein, souverain du Royaume hachémite de Jordanie.

De son coté, Sa Majesté le Roi Abdallah II bin Hussein a décoré, Abdelmadjid Tebboune de l’ordre suprême de la Renaissance, la plus haute distinction royale civile jordanienne décernée aux présidents, précise la même source.