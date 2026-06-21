Algérie – Jordanie : forfait de taille chez les Verts, coup dur pour Petkovic

La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre dans le camp algérien. Mohamed-Amine Amoura, l’attaquant percutant de Wolfsburg, ne sera pas sur la pelouse lors du match décisif Algérie – Jordanie, dans le cadre de la deuxième journée du groupe J de la Coupe du monde 2026. Une lésion à la cuisse, contractée lors de la séance d’entraînement de samedi, le cloue au repos pour une durée de deux semaines. C’est le média spécialisé Compétition qui a révélé l’information. Pour Vladimir Petkovic, déjà sous pression après la défaite inaugurale face à l’Argentine, le timing ne pouvait pas être plus cruel.

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Amoura blessé à la cuisse : deux semaines d’indisponibilité confirmées

Les examens médicaux passés par le joueur ont tranché sans ambiguïté. Évaluée après les tests, la blessure s’avère suffisamment sérieuse pour écarter Amoura de toute compétition pendant une quinzaine de jours. Conséquence directe : il manquera non seulement le duel face à la Jordanie, mais aussi la rencontre contre l’Autriche, prévue lors de la troisième journée de la phase de groupes.

Pour un joueur qui s’était imposé comme l’une des cartes maîtresses du dispositif offensif algérien, l’absence est lourde. Sa vitesse, sa capacité à éliminer en un contre un et son sens du but en faisaient une menace permanente pour les défenses adverses. Petkovic perd là bien plus qu’un simple remplaçant.

Un coup dur stratégique pour Petkovic face à la Jordanie

Les Verts abordent ce match dos au mur. Battus 3-0 par l’Argentine lors de la première journée, ils n’ont plus le droit à l’erreur. La Jordanie, elle aussi défaite lors de son entrée en lice contre l’Autriche (3-1), arrive avec les mêmes impératifs. Un match nul ne satisferait personne. Dans ce contexte de survie, l’absence d’Amoura oblige le sélectionneur helvético-bosnien à repenser entièrement son animation offensive.

Petkovic avait pourtant affiché une certaine sérénité avant cette échéance. « Ce match sera difficile mais pas décisif, il y aura des changements. Notre destin est toujours entre nos mains », avait-il déclaré. Des mots qui sonnent désormais différemment, avec une option en moins dans son couloir d’attaque.

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L’Autriche aussi en ligne de mire, malgré ses propres soucis

Au-delà du match face à la Jordanie, c’est la rencontre contre l’Autriche qui inquiète également. Troisième adversaire des Verts dans ce groupe J, la sélection autrichienne traverse elle aussi des turbulences. Christoph Baumgartner, pièce maîtresse du dispositif de Ralf Rangnick, a été écarté du Mondial sur blessure à la cuisse, une absence qui fragilise l’attaque autrichienne. Mais pour les Algériens, la priorité reste de passer l’obstacle jordanien sans leur meilleur finisseur.

Amoura ratera donc les deux dernières rencontres de la phase de groupes. Pour Petkovic, l’heure est aux solutions de rechange. Riyad Mahrez, attendu dans le onze de départ, devra hausser son niveau. Les autres attaquants du groupe devront saisir leur chance. Car dans un Mondial, les absences ne sont jamais des excuses. Elles sont des opportunités pour ceux qui restent.