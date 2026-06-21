Algérie – Jordanie : à quelle heure et sur quelles chaines voir le match de la dernière chance ?

Battus 3-0 par l’Argentine lors de leur entrée en lice, les Fennecs n’ont plus le luxe de trébucher. Dans la nuit de lundi à mardi, ils retrouvent la pelouse du San Francisco Bay Area Stadium pour affronter la Jordanie, dans le cadre de la 2e journée du groupe J de la Coupe du monde 2026. Un match qui ressemble déjà à une finale de survie.

La situation est limpide : deux défaites consécutives en phase de groupes signifieraient une élimination mathématique avant même la dernière journée. Les joueurs de Vladimir Petkovic le savent. Le staff le sait. Et c’est précisément cette lucidité qui a guidé la préparation de la semaine.

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Petkovic remodèle son onze : Mahrez et Zerrouki de retour

Les Verts ont tourné la déconvenue face à l’Argentine. Pas de place pour la rumination. Toute l’énergie collective a été redirigée vers la Jordanie, une sélection qui reste elle également sur une lourde défaite face à l’Autriche (3-1).

Plusieurs retouches sont attendues dans le onze de départ. Riyad Mahrez, entré en cours de jeu face à l’Albiceleste, devrait retrouver sa place dans l’équipe type. À ses côtés, le retour de Ramiz Zerrouki au milieu de terrain est également anticipé. Son expérience et sa capacité à peser dans l’entrejeu pourraient s’avérer décisifs dans un match où les Verts seront contraints de prendre l’initiative du jeu.

Petkovic a tenu à recadrer les esprits avant cette échéance. « On doit prendre cette rencontre face à l’Argentine comme une leçon et en apprendre les enseignements. Ce match n’est pas le plus important pour nous. Il y a deux autres matches qui nous attendent durant cette phase de groupe et nous devons imposer le jeu et réduire la dangerosité de l’adversaire », a-t-il déclaré. Sur la rencontre face à la Jordanie, le technicien helvético-bosnien a ajouté : « Ce match sera difficile mais pas décisif, il y aura des changements. Notre destin est toujours entre nos mains. »

L’Algérie face à une Jordanie également en quête de rachat

Les deux équipes se retrouvent dans une configuration symétrique : zéro point, une défaite au compteur, et l’obligation absolue de réagir. Cette parité de situation ne doit pas masquer les différences de niveau. Les coéquipiers de Amine Gouiri partent favoris, mais une Jordanie acculée peut se révéler dangereuse, surtout si les Verts tardent à trouver le rythme.

Dès avant le Mondial, Petkovic avait d’ailleurs mis en garde contre toute forme de sous-estimation. Il avait insisté sur le fait que les matchs face à la Jordanie et à l’Autriche seraient « décisifs pour la qualification », refusant de concentrer toute l’attention sur le seul choc argentin. Cette vision équilibrée du groupe J s’avère aujourd’hui prophétique.

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Sur quelles chaînes suivre Algérie – Jordanie ?

Pour les supporters algériens prêts à veiller jusqu’à l’aube, les options de diffusion sont limitées mais accessibles. La chaîne nationale terrestre retransmettra le match gratuitement. Les deux chaînes allemandes ZDF et ARD Das Erste, habituellement ouvertes sur le satellite Astra, ne diffuseront pas cette rencontre. beIN Sports MAX 6 (France), accessible via Astra mais en version cryptée, proposera également la retransmission.

Pendant ce temps, dans l’autre rencontre du groupe J, l’Argentine et l’Autriche s’affrontent dès lundi soir au stade de Dallas (18h00, heure algérienne). Les deux co-leaders, trois points chacun, joueront leur ticket pour le prochain tour. Le résultat de cette affiche aura une incidence directe sur les calculs algériens avant la dernière journée de la phase de groupes.

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