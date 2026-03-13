Algérie – Italie : une nouvelle ligne maritime pour renforcer les échanges commerciaux

Le marché algérien du transport maritime continue d’attirer les grandes compagnies européennes. Un nouveau géant italien du transport maritime a annoncé son entrée sur le marché algérien grâce à un partenariat avec la compagnie mondiale de transport de conteneurs Maersk. Cette coopération prévoit le lancement d’une nouvelle ligne maritime hebdomadaire reliant la Sicile et la Sardaigne à l’Algérie, marquant ainsi une nouvelle étape dans le renforcement des échanges commerciaux entre les deux rives de la Méditerranée.

Selon plusieurs médias italiens, l’annonce officielle de cette nouvelle liaison maritime a été faite jeudi en marge d’une rencontre économique organisée en Sicile. L’événement s’est tenu à la Chambre de commerce de la ville de Messina, en présence d’institutions économiques, d’entreprises logistiques et de représentants du secteur du transport maritime.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique visant à renforcer les infrastructures logistiques de la région méditerranéenne et à créer de nouveaux corridors commerciaux entre l’Europe du Sud et l’Afrique du Nord.

Une nouvelle infrastructure au service des échanges en Méditerranée

D’après les mêmes sources, le quai de Giammoro, situé en Sicile, est appelé à devenir un nouveau centre logistique stratégique pour le transport maritime en Méditerranée. La nouvelle ligne assurera un service régulier de transport de marchandises et de conteneurs reliant la ville de Cagliari en Sardaigne, le port de Port de Skikda et la Sicile.

Ce projet est le fruit d’une collaboration entre Maersk et la compagnie maritime italienne Grendi, spécialisée dans le transport maritime et la logistique portuaire. La ligne sera principalement dédiée au transport de conteneurs, afin de répondre à la croissance des flux commerciaux entre les deux pays.

La desserte comprendra également une escale technique au quai de Giammoro, une infrastructure mise en place par l’autorité portuaire du détroit de Messine et actuellement exploitée par la société terminaliste Doverco Terminal Mediterraneo. Ce dispositif permettra d’assurer une connexion logistique plus fluide entre les marchés italien et algérien.

Avant sa mise en service officielle, la nouvelle liaison maritime a déjà fait l’objet de tests opérationnels durant l’été 2025. Plusieurs traversées expérimentales ont été effectuées par le navire cargo Silver London en direction du port de Skikda.

Ces essais se sont révélés concluants, ce qui a conduit les opérateurs à décider de pérenniser le service. Dans les prochaines semaines, la ligne devrait fonctionner à un rythme régulier d’une rotation hebdomadaire.

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Un intérêt croissant des compagnies italiennes pour l’Algérie

Le lancement de cette nouvelle ligne s’inscrit dans une dynamique plus large de renforcement des liaisons maritimes entre l’Algérie et l’Italie. Au cours des derniers mois, plusieurs compagnies italiennes ont manifesté un intérêt croissant pour le marché algérien, notamment en raison de la hausse significative des échanges commerciaux entre les deux pays.

Dans ce contexte, un autre projet a été annoncé en janvier dernier : la mise en service d’une ligne maritime dédiée au transport de camions et de marchandises roulantes entre le port italien de Port de Marina di Carrara et le port de Port de Djen Djen.

Ce projet résulte d’un partenariat entre des opérateurs italiens et la compagnie nationale Entreprise Nationale de Transport Maritime de Voyageurs et de Marchandises. L’objectif est de mettre en place une solution logistique stable pour faciliter les flux d’importation et d’exportation entre les deux rives de la Méditerranée.

La ligne vise notamment les cargaisons industrielles et commerciales destinées au marché algérien, tout en soutenant les exportations algériennes vers l’Europe du Sud. Des services logistiques complémentaires sont également prévus, incluant l’accompagnement douanier, la gestion du transport terrestre et la location d’équipements.

De nouvelles liaisons pour les marchandises et les passagers

Parallèlement, d’autres compagnies maritimes italiennes ont annoncé l’ouverture de nouvelles lignes de transport de marchandises reliant les ports européens à l’Algérie. Parmi elles figure une liaison semi-mensuelle reliant le port de Port de Gênes à Alger, permettant de renforcer la régularité du transport de conteneurs et de réduire les délais de transit des marchandises, notamment celles provenant des marchés méditerranéens.

L’intérêt italien pour le marché algérien ne se limite toutefois pas au transport de marchandises. Il s’étend également au transport de passagers. Un projet de liaison maritime directe est actuellement en préparation entre le port de Port de Civitavecchia, situé près de Rome, et la ville de Annaba.

Cette future ligne pourrait contribuer à élargir le réseau de liaisons maritimes entre les deux pays et offrir de nouvelles options de voyage à la communauté algérienne vivant en Italie et dans plusieurs pays d’Europe orientale.

Avec ces nouvelles initiatives, l’Algérie confirme progressivement sa place stratégique dans les échanges maritimes en Méditerranée, tandis que les opérateurs européens multiplient les projets pour renforcer les flux commerciaux et logistiques avec le marché algérien.