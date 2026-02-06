Algérie-Italie : Tebboune signe un accord pour la reconnaissance mutuelle des permis de conduire

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé le décret présidentiel n°26, en date du 26 janvier 2026, portant ratification de l’accord conclu entre l’Algérie et l’Italie relatif à la reconnaissance mutuelle des permis de conduire en vue de leur échange.

Publié dans le numéro 10 du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le décret précise que cet accord a été signé à Rome le 23 juillet 2025.

Il vise à faciliter les procédures d’échange des permis de conduire pour les ressortissants algériens et italiens résidant dans l’un des deux pays, dans le respect des conditions fixées par les autorités compétentes.

La ratification de cet accord est intervenue sur la base du rapport présenté par le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, conformément aux dispositions de l’article 91, paragraphes 7 et 12, de la Constitution.

Le décret présidentiel ordonne également la publication de l’accord dans le Journal officiel, afin d’assurer son entrée en vigueur et son application effective par les institutions concernées.

Cet accord s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre l’Algérie et l’Italie, notamment dans les domaines de la mobilité, des échanges humains et de la facilitation administrative, au bénéfice des citoyens des deux pays.

Coopération algéro-italienne : le président Tebboune s’entretient par téléphone avec Giorgia Meloni

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu mardi un appel téléphonique de la présidente du Conseil des ministres de la République italienne, Mme Giorgia Meloni, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

Selon la même source, cet échange a permis aux deux dirigeants d’évoquer l’état et les perspectives de la coopération bilatérale entre l’Algérie et l’Italie, qualifiée de pays ami, ainsi que les préparatifs liés au prochain Sommet euro-africain.

Les discussions ont également porté sur la lutte contre la migration irrégulière, un dossier d’intérêt commun pour les deux pays, dans un contexte marqué par des enjeux régionaux et internationaux croissants.

Par ailleurs, Mme Giorgia Meloni a évoqué sa prochaine visite officielle en Algérie, prévue après le mois de Ramadhan. Cette visite devrait constituer une étape importante dans le renforcement des relations économiques entre les deux pays, notamment à travers la création d’une Chambre de commerce algéro-italienne, une initiative proposée par la cheffe du gouvernement italien.

Cet entretien téléphonique s’inscrit dans la dynamique de concertation régulière entre Alger et Rome, traduisant la volonté partagée des deux parties de consolider leur partenariat stratégique et d’élargir les domaines de coopération bilatérale.