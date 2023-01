Algérie – Italie : Tebboune et Meloni signent 4 accords

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, accompagné de la présidente du Conseil des ministres d’Italie, Giorgia Meloni, ont procédé à la signature de plusieurs accords entre les deux pays.

Un accord de coopération entre le Conseil du renouveau économique et la Confédération économique et industrielle italienne

Un protocole d’accord pour améliorer les réseaux d’interconnexion énergétique entre l’Algérie et l’Italie pour une transition énergétique durable

Un Protocole de coopération technologique pour la réduction des feux de gaz, valorisation et autres technologies pour réduire les émissions

Un protocole d’accord de coopération dans le domaine des activités spatiales à des fins pacifiques.

Mais aussi une déclaration conjointe à l’occasion du 20e anniversaire de la signature du Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre l’Algérie et l’Italie.

Il est à rappeler, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu la présidente du Conseil des ministres d’Italie, Giorgia Meloni au siège de la présidence, ce lundi 23 janvier 2023.

Les entreprise italiennes prêtes à invertir en Algérie, selon Meloni

En marge de la rencontre avec le Président Tebboune, lors d’un point de presse, la présidente du Conseil des ministres d’Italie, Giorgia Meloni a déclaré que l’Algérie offre d’importantes facilités dans le domaine de l’investissement. Notant que les entreprises italiennes sont prêtes à investir en Algérie. Notamment dans le domaine de l’énergie, où l’Algérie peut devenir un leader au niveau africain et mondial.

Georgia Meloni a indiqué, que le gouvernement algérien fait un excellent travail pour faciliter les investissements étrangers. Soulignant que les entreprises italiennes sont prêtes à investir en Algérie. D’autant plus qu’il s’agit d’un partenaire stratégique.

De plus, elle a ajouté que l’Italie travaille à la signature d’accords dans de nombreux secteurs importants et essentiels.

Concernant les investissements dans les pays d’Afrique du Nord, Giorgia Meloni a affirmé qu’elle s’appuie sur l’Algérie et a la priorité, qui est le pays le plus stratégique et le plus stable pour investir. Notant qu’elle se rendra dans les pays d’Afrique du Nord dans les prochaines semaines.