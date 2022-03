Algérie – Italie : Tebboune bientôt en visite à Rome

L’Algérie et l’Italie tentent d’approfondir les relations bilatérales et de favoriser un dialogue stratégique qui relève plusieurs défis à l’avenir. C’est donc dans ce contexte que le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, se rendra en Italie, au cours de cette année, selon ce qu’a affirmé l’Ambassadeur de l’Algérie à Rome, Abdelkrim Touahria.

En effet, c’est à travers une publication sur le compte Twitter officiel de l’Ambassade de l’Algérie en Italie, que l’Ambassadeur, Abdelkrim Touahria, a fait savoir que le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, se rendra à Rome dans le cadre d’une visite officielle au cours de cette année.

Cette annonce intervient suite à l’entretient qu’a eu l’Ambassadeur Touahria avec le conseiller diplomatique du Premier Ministre italien, Luigi Mattiolo, le 15 mars dernier, et qui a porté sur la coopération et les relations bilatérales futures, notamment la visite du Président Tebboune à Rome et la quatrième réunion de dialogue stratégique, prévue au cours de cette année en Italie.

Le Ministre Italien des Affaires Étrangères en visite à Alger

Dans ce même sillage, il convient de rappeler que le Ministre Italien des Affaires Étrangères, Luigi Di Maio, s’était rendu en visite à Alger le mois dernier et au cours de laquelle il avait affirmé que « l’Algérie et l’Italie avaient beaucoup de défis à relever à l’avenir », soulignant que « les échanges commerciaux entre les deux pays avaient augmenté de plus de 46% en comparaison avec l’année 2020 ».

Par la même occasion, le diplomate italien avait indiqué que « son pays aspirait à augmenter son approvisionnement énergétique, particulièrement en gaz, auprès de ses partenaires internationaux, à l’instar de l’Algérie », rajoutant que « cela confirmait la valeur stratégique du partenariat entre les deux pays ».

Lors de sa visite, le Ministre Luigi Di Maio avait également fait savoir que « la prochaine session du dialogue stratégique algéro-italien se tiendra à Rome », assurant qu’ « elle sera l’occasion pour approfondir les relations bilatérales dans tous les domaines ».

Par ailleurs, notons le fait que l’Italie sera l’invité d’honneur du 25ᵉ Salon international du livre d’Alger (SILA), qui se tiendra au niveau du Palais des expositions des Pins maritimes (SAFEX) à Alger à partir du 24 mars prochain. Dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook, le Ministère de la Culture et des Arts n’a pas manqué de saisir l’occasion pour préciser que « l’Italie était un pays voisin et ami connu pour sa production culturelle prolifique ».