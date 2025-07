Algérie-Italie : Sonatrach et Eni scellent un nouvel accord énergétique stratégique à Rome

À l’occasion de la visite officielle du président de la République Abdelmadjid Tebboune en Italie, une étape majeure dans la coopération énergétique algéro-italienne a été franchie. Le groupe Sonatrach et la société italienne Eni ont signé ce mercredi un important mémorandum d’entente visant à renforcer leur partenariat dans les hydrocarbures, les énergies renouvelables et la transition énergétique.

La cérémonie de signature s’est déroulée à Rome, en présence du président Tebboune et de la Première ministre italienne Giorgia Meloni. Le document a été paraphé par le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, et le PDG d’Eni, Claudio Descalzi.

Accord historique entre Sonatrach et Eni

Cette entente traduit la volonté commune des deux pays de bâtir une coopération durable, fondée sur la valorisation des ressources énergétiques algériennes et la sécurisation de l’approvisionnement en gaz de l’Italie. L’objectif annoncé : augmenter la production de gaz naturel à moyen terme et soutenir les efforts de transition vers un modèle énergétique plus propre.

Parmi les engagements concrets, le mémorandum prévoit la conclusion de nouveaux contrats d’exploitation des hydrocarbures, qui permettront à Sonatrach d’accroître ses capacités de production. Cette montée en puissance facilitera la prolongation des contrats d’exportation de gaz vers l’Italie, partenaire énergétique clé de l’Algérie.

Diversification énergétique et engagements concrets

Outre les hydrocarbures, les deux entreprises s’engagent à intensifier leur coopération dans les énergies renouvelables, notamment à travers l’identification de nouvelles initiatives communes dans le solaire et l’hydrogène vert. Cet axe de développement s’inscrit dans la stratégie de diversification énergétique voulue par l’Algérie.

Cette dynamique s’ajoute à deux récents contrats signés entre les deux groupes portant sur les périmètres de Zemoul El Kbar et Reggane II, qui contribueront à eux seuls à une hausse de 5,5 milliards de m³ par an de la production gazière d’ici 2028. Ce partenariat permettra à l’Algérie de renforcer sa position de fournisseur d’énergie.

Ce partenariat renouvelé consolide la place de l’Algérie comme fournisseur énergétique majeur de l’Europe, tout en marquant une nouvelle ère de collaboration technologique et industrielle entre Sonatrach et Eni. Il s’inscrit dans une logique gagnant-gagnant, répondant aux défis mondiaux liés à l’énergie, au climat et à la sécurité d’approvisionnement.

