Algérie – Italie : programme pour renforcer la coopération militaire

Le Secrétaire général du ministère de la Défense nationale (MDN), le Général-Major Mohamed Salah Benbicha, a accueilli aujourd’hui le Général de Corps d’Armée Portolano Luciano, son homologue italien. Cette rencontre, annoncée dans un communiqué du MDN, s’inscrit dans le cadre des activités de coopération militaire entre l’Algérie et l’Italie.

En effet, selon le communiqué du MDN, le Secrétaire général du ministère italien de la Défense et directeur national des Armements a été reçu dans le cadre du programme des activités de coopération militaire algéro-italienne. Cette rencontre fait suite aux travaux de la 14ème session du Comité mixte algéro-italien pour la coopération dans les domaines technico-militaires et de l’industrie de défense, qui ont eu lieu les 29 et 30 janvier 2024.

Un échange de points de vue sur les questions d’intérêt commun

En outre, lors de cette rencontre, qui s’est déroulée au Cercle national de l’Armée à Béni Messous, les deux parties ont eu l’opportunité d’échanger leurs points de vue sur les questions d’intérêt commun. Il est précisé dans le communiqué que les deux Secrétaires généraux ont coprésidé les travaux de la 14ème session du Comité mixte algéro-italien pour la coopération dans les domaines technico-militaires et de l’industrie de défense.

Les travaux de cette session ont principalement porté sur l’évaluation des activités exécutées en 2023 et sur l’élaboration du programme prévisionnel des activités pour l’année 2024. L’objectif était de promouvoir les différents domaines de coopération entre les Armées des deux pays. Cette rencontre a donc permis de renforcer les liens entre l’Algérie et l’Italie dans le domaine de la défense.