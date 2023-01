Algérie-Italie : « pourparlers dans plusieurs domaines », Giorgia Meloni

La présidente du Conseil des ministres d’Italie, Georgia Meloni, qui est en visite officielle en Algérie, a déclaré, que l’énergie et les relations bilatérales étaient au centre de sa rencontre avec le Premier ministre Aimene Benabderrahmane.

Meloni a écrit dans un tweet sur sa page officielle via Twitter : « Aujourd’hui est le premier jour de ma visite en Algérie, et les entretiens porteront sur l’énergie et les relations bilatérales ». « Les pourparlers s’étendront à tous les domaines », a-t-elle ajouté.

Enfin, Giorgia Meloni a conclu son tweet en remerciant Aimene Benaderrahmane pour l’accueil chaleureux et la réunion fructueuse.

Oggi primo giorno in visita in Algeria. Al centro dei colloqui l’energia e un rapporto bilaterale che si estende sempre di più in tutti i campi. Il Mediterraneo ci unisce. Ringrazio il Primo Ministro algerino @BAbderrahmane_A per la calorosa accoglienza e il fruttuoso incontro. pic.twitter.com/YrPYUJJnCZ — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 22, 2023

Giorgia Meloni se recueille à la mémoire des Martyrs

La présidente du Conseil des ministres d’Italie, Georgia Meloni, qui est arrivée, hier, le dimanche 22 janvier 2023, à Alger, en fin de journée, s’est recueillie au Sanctuaire des Martyrs à Alger, à la mémoire des martyrs de la glorieuse Révolution de libération nationale.

Et c’est devant la stèle commémorative, que Meloni a déposé une gerbe de fleurs et observé une minute de silence à la mémoire des Martyrs.

La présidente du Conseil des ministres italien a entamé une visite de travail et d’amitié en Algérie, à la tête d’une importante délégation ministérielle. Et c’est le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, et des membres du gouvernement, qui l’ont accueilli à son arrivée à l’aéroport international Houari-Boumediene à Alger.