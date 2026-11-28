L’Algérie et l’Italie s’apprêtent à franchir une nouvelle étape dans leur coopération stratégique. Énergies renouvelables, hydrogène, interconnexion électrique, protection de l’environnement, agriculture et industrie : les deux pays affichent leur volonté d’élargir leur partenariat à plusieurs secteurs clés, avec l’ambition de faire de la Méditerranée un espace de coopération et de développement durable.

Cette orientation a été mise en avant par l’ambassadeur d’Algérie en Italie, Mohamed Khelifi, lors d’une réception organisée à Rome par l’ambassade d’Algérie à l’occasion du 72e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale.

Le diplomate a souligné le potentiel des relations entre les deux pays, estimant qu’elles pouvaient devenir un modèle de coopération internationale au service de la prospérité, de la stabilité et du développement en Méditerranée et en Afrique.

Dans cette perspective, le ministre italien de l’Environnement et de la Sécurité énergétique, Gilberto Pichetto Fratin, a annoncé la préparation d’un nouveau mémorandum d’entente entre son département et le ministère algérien de l’Environnement et de la Qualité de la vie.

Que renforcera cet accord ?

Cet accord doit notamment renforcer les échanges dans la protection de l’environnement, la lutte contre la désertification et la promotion du développement durable.

L’Italie soutient également un projet consacré à l’adaptation des zones steppiques arides et des forêts du Barrage vert algérien aux effets du changement climatique. Financé dans le cadre du Fonds vert pour le climat, avec l’appui de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), ce programme constitue le premier projet de ce fonds en Algérie.

Approuvé le 28 octobre dernier, il concerne plus de 454 000 hectares répartis sur six wilayas. Il prévoit notamment la restauration des terres dégradées, une meilleure gestion des ressources naturelles et le renforcement de la résilience des populations rurales.

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Le gaz algérien au cœur de la sécurité énergétique italienne

Au-delà des enjeux environnementaux, l’énergie demeure l’un des piliers de la relation entre Alger et Rome. Le ministre italien a rappelé le rôle central de l’Algérie dans l’approvisionnement énergétique de son pays, en soulignant la régularité et la fiabilité des livraisons de gaz naturel, soutenues notamment par la présence historique du groupe italien Eni en Algérie.

Selon les données rapportées par l’agence de presse italienne Agenzia Nova, l’Italie a importé environ 20,1 milliards de mètres cubes de gaz algérien en 2025 via le gazoduc Transmed. Ce volume représente près de 31 % de l’ensemble des importations gazières italiennes. À cela s’ajoutent 47 cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) algérien réceptionnées dans les ports italiens, sur un total de 221 cargaisons déchargées durant la même année.

La place du gaz algérien s’est également confirmée en 2026. Au premier semestre, les importations italiennes de gaz naturel en provenance d’Algérie ont atteint une valeur estimée à 4,3 milliards d’euros, soit plus de 82 % de la valeur totale des importations italiennes depuis l’Algérie.

Quelles sont les ambitions des deux pays ?

Mais les ambitions énergétiques des deux pays ne se limitent plus aux hydrocarbures. Alger et Rome entendent également développer de nouvelles infrastructures consacrées aux énergies propres, notamment à travers le projet de corridor hydrogène Sud, baptisé « SoutH2 ».

Cette initiative associe l’Algérie, la Tunisie, l’Italie, l’Allemagne et l’Autriche. Elle prévoit la mise en place d’un réseau d’infrastructures d’environ 3 300 kilomètres, reposant notamment sur la reconversion de gazoducs existants et la construction de nouvelles canalisations. L’objectif est de permettre l’acheminement de jusqu’à quatre millions de tonnes d’hydrogène par an depuis l’Afrique du Nord vers l’Europe.

Le projet a franchi une nouvelle étape le 1er octobre dernier, à l’occasion de la deuxième réunion ministérielle conjointe organisée à Alger. Les cinq pays partenaires y ont signé une deuxième déclaration de soutien à cette initiative, après le lancement de leur coopération structurée à Rome en janvier 2025.

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Un câble électrique sous-marin et des investissements agricoles

Un autre chantier stratégique concerne le projet de liaison électrique directe entre l’Algérie et l’Italie. Cette interconnexion sous-marine doit permettre, à terme, d’exporter vers l’Europe une partie de l’électricité produite en Algérie à partir de sources renouvelables. Elle vise également à renforcer l’intégration des marchés énergétiques et à diversifier les sources d’approvisionnement du continent européen.

Parallèlement, l’Algérie occupe une place importante dans la stratégie italienne en Afrique, notamment à travers le Plan Mattei, lancé en janvier 2024. Cette initiative entend développer des partenariats économiques et industriels avec les pays africains, en accordant une attention particulière à l’agriculture, à l’énergie, à la formation et aux infrastructures.

Parmi les projets emblématiques figure le projet agro-industriel de Timimoun, développé par le groupe italien BF en partenariat avec le Fonds national d’investissement algérien. Mobilisant un investissement estimé à 420 millions d’euros, il prévoit le développement de la production de céréales et de légumineuses, ainsi que la création d’infrastructures de transformation agroalimentaire.

La coopération concerne également la formation et la recherche. Le Centre d’excellence Enrico Mattei, situé à Sidi Bel Abbès, doit contribuer à la formation agricole, à la recherche et à l’innovation. Il a notamment vocation à accueillir des étudiants, des chercheurs et des professionnels issus d’autres pays africains.

Enfin, les responsables algériens et italiens mettent en avant les liens historiques qui unissent les deux nations. L’ambassadeur Mohamed Khelifi a notamment rappelé le soutien apporté à la cause algérienne durant la guerre de Libération nationale par plusieurs personnalités italiennes, dont Enrico Mattei, fondateur du groupe Eni.

Ce dernier avait soutenu le Front de libération nationale et le Gouvernement provisoire de la République algérienne, tout en contribuant à la défense des intérêts algériens dans le domaine des ressources pétrolières et minières du Sahara avant les accords d’Évian de 1962.