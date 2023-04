Algérie – Italie : ouverture d’un consulat général à Naples

L’Algérie a annoncé l’ouverture d’une nouvelle représentation diplomatique en Italie. Un consulat général d’Algérie verra bientôt le jour à Naples, une ville située dans le sud du pays. Cette décision a été officialisée par un décret présidentiel publié au Journal officiel n°27. Le nouvel établissement renforcera les liens entre l’Algérie et l’Italie, notamment dans les régions du sud de la péninsule.

Le décret présidentiel n° 23-163 du 27 Ramadhan 1444 correspondant au 18 avril 2023 stipule l’ouverture d’un consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Naples (République italienne). Ce décret a été promulgué par le Président de la République sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger.

La circonscription consulaire du nouveau consulat englobera donc plusieurs départements du sud de l’Italie, à savoir la Campanie, le Molise, les Pouilles, la Basilicate, la Calabre et la Sicile. Cette extension géographique vise à faciliter les démarches administratives pour les ressortissants algériens résidant dans ces régions, ainsi qu’à renforcer les échanges économiques et culturels entre l’Algérie et l’Italie.

Visas – Italie : Ouverture d’un nouveau centre VFS en Algérie

La représentation diplomatique italienne en Algérie a informé, via un communiqué officiel, de l’implantation d’un centre de dépôt de demande de visa dans le sud algérien. Ce centre, localisé à Ghardaïa, se chargera de la gestion et du traitement des sollicitations émanant des résidents de la région d’Oued Mzab.

Des représentants de l’ambassade italienne se sont donc rendus sur place pour l’inauguration et ont discuté avec les autorités locales afin d’encourager le tourisme dans cette zone. Ghardaïa héberge ainsi le 6ème centre de traitement des demandes de visa pour l’Italie en Algérie.

Après Adrar, Ghardaïa est la deuxième wilaya du sud à disposer de son propre centre de gestion des demandes de visas touristiques. Les autres centres se trouvent à Alger, Oran, Constantine et Annaba.

L’inauguration a alors eu lieu le 14 mars, en présence du wali de Ghardaïa, Abdellah Abi Nouar, et de l’ambassadeur italien Giovanni Pugliese. Le nouveau site de Ghardaïa est rattaché à l’entreprise internationale VFS Global.