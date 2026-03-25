Algérie – Italie : les annonces clés de Tebboune après sa rencontre avec Giorgia Meloni

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce mercredi à Alger la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, dans le cadre d’une visite officielle marquée par une volonté commune de consolider le partenariat stratégique entre les deux pays. À l’issue de leurs entretiens, les deux responsables ont animé une déclaration conjointe, mettant en avant la solidité des relations bilatérales et les perspectives de coopération.

D’emblée, le chef de l’État a tenu à souligner la qualité des liens entre Alger et Rome : « Je suis heureux de renouveler mes souhaits de bienvenue à notre amie (…) et de lui exprimer notre haute considération pour son engagement à renforcer le partenariat stratégique entre nos deux pays amis ». Il a précisé que cette visite « a permis de passer en revue l’état des relations bilatérales », tout en affichant une satisfaction partagée quant aux avancées réalisées ces dernières années.

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Un partenariat énergétique et au-delà

Au cœur de cette coopération, le secteur énergétique demeure un pilier central. « Nous avons réaffirmé le caractère stratégique de notre partenariat multisectoriel, notamment dans le domaine de l’énergie », a déclaré Tebboune, rappelant que l’Algérie « s’engage à honorer ses obligations en tant que partenaire stratégique et fiable pour l’Italie et l’Europe », dans un contexte international marqué par les enjeux de sécurité énergétique.

Au-delà des hydrocarbures, les deux pays ambitionnent d’élargir leur collaboration à des secteurs d’avenir. Le président a ainsi évoqué « l’engagement à approfondir et à élargir la coopération dans les domaines des technologies modernes, des start-up, de la formation, de la recherche scientifique, des énergies renouvelables (…) et de la sécurité alimentaire ».

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Coordination sécuritaire et enjeux régionaux

Sur le plan sécuritaire et migratoire, Alger et Rome affichent une convergence de vues. Les deux pays ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coordination dans la lutte contre « l’immigration clandestine, la traite des êtres humains, le terrorisme et la criminalité transfrontalière », dans un espace méditerranéen sous tension.

Les discussions ont également porté sur plusieurs dossiers régionaux et internationaux. Concernant le Moyen-Orient, le président Tebboune a insisté sur « la nécessité d’un arrêt immédiat de toutes les formes d’escalade » et sur l’importance de privilégier « le dialogue et la diplomatie ».

Sur la question palestinienne, il a réitéré « la ferme condamnation » de l’Algérie face aux violations du droit international humanitaire à Gaza, appelant à « une solution juste et durable garantissant les droits légitimes du peuple palestinien ».

Les deux dirigeants ont également abordé la situation en Afrique, notamment au Sahel, exprimant leur inquiétude face aux défis sécuritaires dans cette région stratégique. La crise libyenne a aussi été évoquée, avec un appel à « trouver des solutions urgentes permettant à la Libye de sortir de l’impasse », tout en réaffirmant le soutien aux efforts de l’ONU.

Enfin, sur la question du Sahara occidental, le président de la République a réaffirmé la position constante de l’Algérie, appelant à « une solution politique juste permettant au peuple sahraoui d’exercer son droit inaliénable à l’autodétermination ».

À travers cette visite, Alger et Rome confirment leur volonté de hisser leur partenariat à un niveau supérieur, dans un contexte régional et international en pleine mutation.

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