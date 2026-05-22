Algérie – Italie : le nouveau Centre « Enrico Mattei » au service de la recherche agricole

Le Journal officiel (n°37) a rendu public un décret présidentiel actant la mise en place d’un Centre d’excellence algéro-italien consacré à la formation, à la recherche et à l’innovation dans le secteur agricole.

Cette structure portera le nom d’ « Enrico Mattei » en hommage au militant italien et soutien de la Révolution algérienne. Elle s’inscrit dans le cadre d’un mémorandum d’entente signé entre l’Algérie et l’Italie en juillet 2025.

D’après le décret, le ministère de l’Agriculture place le centre sous sa tutelle. Il lui donne une portée africaine et l’implante dans la wilaya de Sidi Bel Abbès.

Le texte présidentiel indique que ce centre a pour objectif principal de renforcer les capacités nationales et africaines dans le domaine agricole, en s’appuyant sur des solutions technologiques innovantes.

Centre d’excellence algéro-italien : quels sont les axes d’intervention ?

Le décret présidentiel définit les principales orientations de travail du Centre d’excellence algéro-italien, ainsi que son mode de gouvernance, fondé sur une coopération institutionnelle entre les deux pays.

Les axes d’intervention concernent notamment l’augmentation des rendements agricoles, une gestion plus rationnelle des ressources naturelles et le renforcement de la résilience face aux changements climatiques.

Le décret prévoit également une gestion conjointe de la structure. Le conseil d’administration, ainsi que le conseil scientifique et pédagogique, regrouperont des représentants des deux pays.

Parmi les institutions associées figurent l’Agence spatiale algérienne, l’Agence spatiale italienne, ainsi que le Conseil italien de la recherche agricole.

Qui est Enrico Mattei et est-il associé à la coopération algéro-italienne ?

Enrico Mattei est une figure italienne du XXᵉ siècle dont le parcours mêle un rôle central dans la politique énergétique de son pays et une vision nouvelle des relations économiques internationales durant l’après-guerre.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les autorités lui confient la direction de l’ENI, l’entreprise publique italienne chargée des hydrocarbures, qu’il prend alors en main.

Sous son impulsion, l’ENI devient un acteur majeur du secteur énergétique, avec pour objectif de réduire la dépendance de l’Italie vis-à-vis des grandes compagnies pétrolières internationales et des anciens équilibres dominants du marché mondial.

Dans cette dynamique, Mattei développe une stratégie de coopération avec plusieurs pays producteurs, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Il se distingue par une approche jugée plus favorable aux États partenaires, en proposant des accords économiques plus équilibrés que ceux pratiqués par les grandes entreprises pétrolières de l’époque. Cette orientation contribue à renforcer son image de promoteur d’un partenariat Nord-Sud plus équitable.

Sur le plan international, il entretient des relations avec plusieurs pays et mouvements engagés dans des processus d’indépendance. En Algérie, les Algériens reconnaissent son soutien à la cause nationale pendant la guerre de libération, ce qui en fait un ami de la Révolution algérienne.

Son nom est aujourd’hui associé à des initiatives de coopération entre l’Algérie et l’Italie, notamment dans les domaines de l’énergie, de la recherche et de la formation, en lien avec l’héritage de son action diplomatique et économique.