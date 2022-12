Algérie – Italie : l’ANP veut acquérir l’hélicoptère Leonardo AW249

La stratégie de diversification des fournisseurs et de modernisation des équipements militaires de l’Armée nationale populaire (ANP) se confirme jour après jour.

Après l’avion furtif Soukhoï Su-75 « Checkmate » russe, le véhicule blindé NIMR Hafeet Mk 2 émirati, le lanceur de missiles SY-400 chinois, les responsables de l’ANP se tournent désormais vers le partenaire italien pour négocier l’acquisition d’un hélicoptère de combat de dernière génération.

Vers le renforcement de la coopération militaire algéro-italienne

Ainsi, selon le média spécialisé, Military Africa, l’armée de l’air algérienne a l’intention d’acquérir les tout nouveaux hélicoptères d’attaque AW249 ainsi que sept hélicoptères AW-139 du groupe industriel italien Leonardo S.p.A., anciennement Finmeccanica.

C’est ce qui a été révélé lors de la treizième session du Comité bilatéral algéro-italien de coopération dans le secteur de la défense. La réunion s’est tenue le 30 novembre 2022 au palais Guidoni, dans la capitale italienne, Rome, siège du Secrétariat général de la défense et de la Direction nationale de l’armement en Italie.

Les responsables de Leonardo et les représentants algériens ont exprimé leur intention de finaliser cet accord au cours du premier semestre de 2023. Après les pourparlers, les délégués militaires algériens ont effectué une visite du site de production de Leonardo Military Industries à Varèse.

L’Algérie vise à s’associer à l’Italie pour l’acquisition d’équipements militaires, ainsi que pour enclencher les préparatifs du secteur de l’industrie militaire en vue de mettre sur pied une coopération qui comprend l’échange, le transfert de technologie, la qualification et la formation ciblée des équipages et des techniciens travaillant en Algérie.

Le AW249, un hélicoptère de combat de dernière génération

Le nouveau Leonardo AW249 NEES (Nuovo Elicottero da Esplorazione e Scorta / Nouvel hélicoptère d’exploration et d’escorte) remplacera le AW129 Mangusta, en service dans l’armée italienne depuis les années 1990 et qui a fait l’objet d’améliorations au fil des ans.

« L’AW249 répond aux exigences émergentes d’un hélicoptère de combat de dernière génération pour opérer dans un espace de combat en évolution rapide au cours des 30 prochaines années », indique le site web du fabricant.

« Seul nouvel hélicoptère de combat actuellement en cours de conception, il combinera des technologies avancées, des performances exceptionnelles, une capacité de survie élevée, ainsi que de faibles coûts d’exploitation », ajoute la même source.

Leonardo S.p.A. constitue un des premiers constructeurs au monde d’hélicoptères civils. C’est aussi l’un des principaux groupes internationaux du secteur aéronautique et spatial. Ses domaines de spécialité sont l’armement, les hélicoptères, l’aéronautique, l’industrie spatiale et l’énergie.

Le groupe est présent dans plus de cent pays, notamment en Grande-Bretagne et aux États-Unis. En 2011 déjà, il employait plus de 70 000 salariés et son chiffre d’affaires se situait autour de 17 milliards d’euros. Le 1er janvier 2017, la société change de nom pour Leonardo S.p.A. en référence au scientifique italien Léonard de Vinci.

