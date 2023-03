Algérie – Italie : entretien téléphonique entre Tebboune et Mattarella

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a eu ce mardi 28 mars 2023, une communication téléphonique avec son homologue italien, Sergio Mattarella, lors de laquelle les deux parties ont abordé les relations bilatérales et des questions d’intérêt commun, indique un communiqué de la Présidence de la République.

« Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a eu, ce jour, une communication téléphonique avec le président de la République italienne, pays amis, Sergio Mattarella, qui lui a présenté ainsi qu’au peuple algérien ses vœux à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan », lit-on dans le communiqué.

Les deux présidents ont évoqué « la prochaine réunion de la 9e édition du Forum de haut niveau pour le dialogue en Méditerranée », ajoute la même source, précisant que « Monsieur le Président a accepté l’invitation de son homologue italien pour prendre part à la prochaine édition ».

Abordant les relations bilatérales, les deux chefs d’Etat « se sont félicités de la cadence de la coopération bilatérale réalisée, insistant sur la consolidation de la convergence et l’amitié profonde et ancrée unissant les deux pays amis », poursuit la même source.

Tebboune et Mattarella ont également passé en revue « des dossiers régionaux et internationaux d’intérêt commun servant l’intérêt et la stabilité de la région », a conclu le communiqué.