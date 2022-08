Algérie – Italie : entretien téléphonique entre Tebboune et Draghi

Ce mardi 2 aout 2022, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est entretenu avec le président du conseil des ministres démissionnaire italien, Mario Draghi. Le chef de l’Etat a notamment salué, le niveau des relations bilatérales entre l’Algérie et l’Italie. En évoquant aussi le niveau des relations entre les deux pays. Selon un communiqué rendu public par la présidence de la République.

« Aujourd’hui, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a passé un appel téléphonique avec le Premier ministre italien démissionnaire, Mario Draghi, dans lequel il a salué le niveau distingué atteint dans les relations bilatérales, entre les deux pays amis, grâce à une grande confiance et à l’harmonie politique et économique entre les deux pays, ce qui permet de promouvoir la voie de coopération profonde et solide dans divers domaines. » Peut-on lire dans le communiqué.

Mario Draghi démissionnaire depuis le 21 juillet 2022

Le président du Conseil des ministres italien, Mario Draghi a remis sa démission le jeudi 21 juillet 2022, au président de la République Sergio Mattarella après avoir été désavoué par trois partis de sa coalition au Sénat la veille. En effet, Forza Italia, le parti de centre-droit de Silvio Berlusconi, la Ligue, la formation d’extrême droite de Matteo Salvini, et la formation populiste du Mouvement 5 Etoiles (M5S) ont refusé de participer au vote de confiance demandé mercredi par le Premier ministre au Sénat. Il continuera à gérer les affaires courantes jusqu’à la tenue de nouvelles élections, le 25 septembre prochain. En attendant, Draghi doit abandonner les grands projets de réformes à mener, gelés jusqu’à nouvel ordre.

La chute du gouvernement Draghi ouvre une période d’instabilité politique dans un moment de crises inflationniste, alimentaire et énergétique qui rendent la dette italienne encore plus fragile.