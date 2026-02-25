Algérie, Italie, Canada… Les 7 merveilles modernes de 2026 selon Condé Nast Traveler

Chaque année, le prestigieux magazine Condé Nast Traveler relève le défi de désigner les sept nouvelles merveilles qui marqueront l’année à venir. Si la Grande Pyramide de Gizeh est l’unique rescapée des chefs-d’œuvre de l’Antiquité, le monde moderne regorge encore de trésors à couper le souffle.

En quête d’émerveillement pour 2026 ? Entre parcs nationaux grandioses, cités historiques et îles sauvages de l’Atlantique, découvrez la nouvelle sélection de lieux spectaculaires qui promettent un choc visuel instantané.

Condé Nast Traveler dévoile les sept merveilles du monde moderne

L’Europe et le bassin méditerranéen proposent des voyages chargés d’histoire. En Italie, la ville de Matera propose des spectacles et des hôtels dans de vieilles grottes. En Algérie, les ruines romaines de Djemila offrent une vue incroyable sur les montagnes. En Angleterre, le Bradford Pennines Gateway permet de se promener dans de grandes plaines sauvages et paisibles.

Les destinations du Nord deviennent plus faciles à visiter. Les îles Féroé sont désormais mieux desservies par avion pour admirer leurs falaises et goûter leur cuisine locale. Au Canada, le célèbre parc de Banff lance un nouveau train panoramique pour relier les montagnes et les glaciers, juste à temps pour la Coupe du Monde de football.

L’aventure sauvage attend les plus curieux dans des lieux isolés. Le désert du Richtersveld en Afrique du Sud offre un décor de science-fiction avec des gravures anciennes sur les rochers. Enfin, au Salvador, le parc El Impossible invite à marcher sur des sentiers autrefois très dangereux, au milieu des canyons et de la forêt tropicale.

Les ruines romaines de Djemila dans la sélection des sites à découvrir en 2026

L’Algérie est le plus grand pays d’Afrique, mais elle reste l’une des destinations les moins visitées du continent. Pourtant, quelques voyageurs curieux commencent à s’y rendre pour découvrir des trésors cachés, notamment les ruines romaines de Djemila dans le nord du pays. Cette ancienne cité, construite dans les montagnes pour les vieux soldats de l’empereur Septime Sévère, offre des places et des monuments encore intacts sous un ciel d’un bleu profond.

Condé Nast Traveler recommande de se promener à Djemila, notamment marcher sur les traces des anciens marchés d’olives et de laine, là où les roues des charrettes ont marqué la pierre. Les Romains pensaient que vivre en altitude les rapprochait des dieux, et l’ambiance du site semble leur donner raison. Le plus impressionnant reste le mystère qui entoure encore ce lieu immense : les archéologues affirment que moins de 40 % de la ville a été découverte à ce jour, laissant la majorité de ses secrets sous la terre.

