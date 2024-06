Algérie – Italie : accord stratégique signé pour un important projet à Timimoun

Lors de sa participation au sommet du G7 à Bari, en Italie, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a conclu un accord stratégique entre l’Algérie et l’Italie, a annoncé la présidence algérienne. Ce partenariat, élaboré sous l’égide de la Fondation Mattei Afrique, s’étend sur la période 2024-2028 et concerne un vaste projet dans la wilaya de Timimoun. Il vise à développer la production de céréales et de légumineuses ainsi que les industries alimentaires locales.

De plus, ce communiqué de la présidence souligne que ce projet ambitionne non seulement de valoriser les relations historiques et excellentes entre l’Algérie et l’Italie, mais aussi d’accélérer le développement économique national. L’objectif principal est d’atteindre l’autosuffisance alimentaire en renforçant la coopération bilatérale.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large de promotion des liens économiques entre les deux pays, traduisant une vision partagée de développement durable et de prospérité mutuelle. Le projet représente une étape significative vers une collaboration approfondie et bénéfique, consolidant ainsi les relations entre l’Algérie et l’Italie à travers des investissements stratégiques et innovants dans le secteur agricole et alimentaire.

Sommet du G7 en Italie : Tebboune reçoit Macron

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accueilli ce jeudi le Président français, Emmanuel Macron, à la Masseria San Francesco, sa résidence à Bari en Italie, comme l’a annoncé la présidence dans un communiqué officiel.

Ce déplacement intervient alors que le Président Tebboune est en Italie pour assister au Sommet du G7. Cette rencontre bilatérale s’inscrit dans le cadre des discussions entourant cet important événement international.

Le Sommet du G7, où les chefs d’État et de gouvernement des grandes puissances mondiales se réunissent, offre une plateforme idéale pour aborder des questions d’intérêt mutuel et des défis globaux, reflétant ainsi l’engagement de l’Algérie sur la scène internationale.