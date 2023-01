Algérie – Italie : Abdelmadjid Tebboune reçoit Giorgia Meloni

La présidente du Conseil des ministres d’Italie, Georgia Meloni, qui est en visite officielle en Algérie, a été reçu et a tenu une réunion avec le Premier ministre, Aimene Benabderrahmane.

Par la suite, selon un communiqué de la Présidence de la République, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu la présidente du Conseil des ministres d’Italie, Giorgia Meloni au siège de la présidence, ce lundi 23 janvier 2023.

Toujours selon le communiqué, Tebboune et Meloni, ont effectué des pourparlers en privé.

Rencontre entre Meloni et Benabderrahmane

« Aujourd'hui est le premier jour de ma visite en Algérie, et les entretiens porteront sur l'énergie et les relations bilatérales ». « Les pourparlers s'étendront à tous les domaines », a-t-elle ajouté.

De plus, Giorgia Meloni a conclu son tweet en remerciant Aimene Benaderrahmane pour l’accueil chaleureux et la réunion fructueuse.

En outre, la présidente du Conseil des ministres d’Italie, Georgia Meloni, qui est arrivée, hier, le dimanche 22 janvier 2023, à Alger, en fin de journée, s’est recueillie au Sanctuaire des Martyrs à Alger, à la mémoire des martyrs de la glorieuse Révolution de libération nationale, et a déposé une gerbe de fleurs et observé une minute de silence à la mémoire des Martyrs.

La présidente du Conseil des ministres italien a entamé une visite de travail et d’amitié en Algérie, à la tête d’une importante délégation ministérielle. Et c’est le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, et des membres du gouvernement, qui l’ont accueilli à son arrivée à l’aéroport international Houari-Boumediene à Alger.