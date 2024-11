Algérie-Irlande : un partenariat agroalimentaire prometteur

Le lundi 18 novembre 2024, une délégation de neuf entreprises irlandaises de premier plan, spécialisées dans les produits laitiers, la viande et le bétail, a visité l’Algérie pour explorer des opportunités commerciales et établir des partenariats stratégiques.

Cette initiative, menée par Bord Bia, l’Office irlandais des produits alimentaires, s’inscrit dans une stratégie de long terme visant à renforcer les échanges économiques entre les deux pays.

Un séminaire pour développer la coopération

Un séminaire majeur Algérie-Irlande, organisé par Bord Bia le 12 novembre, a marqué le début de cette visite.

L’événement avait pour objectif principal de promouvoir l’Irlande comme un fournisseur fiable et durable de produits alimentaires de haute qualité pour l’Algérie.

Les participants, notamment des experts du secteur agroalimentaire des deux pays, ont échangé sur les besoins actuels du marché algérien en viande et produits laitiers, les réglementations en matière de sécurité alimentaire ainsi que les tendances influençant les marchés régionaux.

Des recherches approfondies, réalisées par Bord Bia et l’agence GIRA, ont été présentées, soulignant notamment :

L’augmentation de la demande algérienne en viande rouge, compensée par des importations de bétail.

La dépendance croissante aux produits laitiers importés, tels que le cheddar et les poudres de lait écrémé et entier, pour soutenir la fabrication locale de produits laitiers.

Des échanges commerciaux en pleine croissance

L’Algérie représente un marché stratégique pour les exportations irlandaises, comptant pour environ 11 % des ventes alimentaires de l’Irlande vers l’Afrique en 2023, soit une valeur de 95 millions d’euros.

Ces exportations sont principalement constituées de produits laitiers, notamment :

42 millions d’euros de lait écrémé en poudre .

. 36 millions d’euros de cheddar , très prisé par les fabricants algériens.

, très prisé par les fabricants algériens. 10 millions d’euros de lait entier en poudre.

Cette demande devrait encore croître avec l’augmentation de la population algérienne, estimée à 52 millions d’habitants d’ici 2030, et un besoin accru de plus de 500 000 tonnes d’ingrédients laitiers par an.

Le rôle clé de l’Irlande dans l’industrie agroalimentaire algérienne

L’Irlande, avec son expertise reconnue en matière de durabilité et de sécurité alimentaire, apparaît comme un partenaire idéal pour accompagner l’Algérie dans le développement de son industrie agroalimentaire.

Kieran Fitzgerald, responsable de Bord Bia pour le Moyen-Orient et l’Afrique, a déclaré :

« L’Algérie dispose d’un secteur laitier solide et aspire à augmenter sa production locale. L’Irlande est bien positionnée pour répondre à cette demande et soutenir l’Algérie dans ses ambitions d’exportation vers l’Afrique subsaharienne. »

Outre le séminaire, la délégation irlandaise a visité des fermes et des usines algériennes près d’Alger pour mieux comprendre les réalités locales et identifier les opportunités d’investissement.

Une relation commerciale renforcée

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité des missions commerciales menées par l’Irlande en Algérie depuis 2020.

Il repose également sur des avancées réglementaires, notamment la révision du certificat sanitaire pour le bétail irlandais en 2019, facilitant les exportations vers l’Algérie.

En 2024, plusieurs envois de veaux, de bétail d’engraissement ainsi que de bovins adultes ont quitté l’Irlande à destination de l’Algérie, témoignant d’une dynamique commerciale positive.

Par ailleurs, l’initiative Origin Green, lancée par Bord Bia, engage les entreprises irlandaises à adopter des pratiques durables, un modèle qui pourrait inspirer le secteur agroalimentaire algérien.

Perspectives d’avenir

L’Algérie, avec ses ambitions de croissance et son rôle stratégique en Afrique du Nord, constitue un marché clé pour l’Irlande.

La visite de cette délégation marque une étape cruciale dans le développement des relations économiques bilatérales.

Ainsi, avec l’expertise irlandaise et les besoins croissants de l’Algérie, ce partenariat promet de générer des retombées économiques significatives, tout en favorisant un transfert de savoir-faire et en consolidant la position des deux nations sur les marchés africains et internationaux.