Algérie – Iran : signature d’accords de coopération et de protocoles d’accord

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, accompagné de son homologue iranien, Ebrahim Raïssi, a présidé aujourd’hui à la cérémonie de signature d’accords de coopération et de protocoles d’accord dans divers domaines.

En effet, selon un communiqué de la présidence, un protocole d’accord a été signé entre le ministère de l’Économie de la connaissance et des startups et la délégation de la présidence de la République pour les sciences, la technologie et l’économie de la connaissance de la République islamique d’Iran.

Également signé, un protocole d’accord entre le ministère du Tourisme et le ministère du Patrimoine culturel, du Tourisme et des Industries traditionnelles de la République islamique d’Iran.

De plus, un protocole d’accord entre le ministère de la Communication et le ministère de la Culture et de l’Orientation islamique de l’Iran a été signé concernant la coopération dans le domaine des médias.

En outre, un protocole d’accord a été signé pour la coopération dans le domaine sportif pour l’année 2024-2025.

Pour conclure, l’Iran et l’Algérie ont donc renforcé leurs liens à travers la signature de ces accords dans différents domaines, ce qui ouvre de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays. Ces accords témoignent de la volonté des deux pays de renforcer leur coopération dans des domaines clés tels que l’économie, le tourisme, la culture, les médias et le sport. Cette collaboration promet d’être fructueuse et bénéfique pour les deux nations.

Tebboune reçoit son homologue iranien

En outre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réservé, dimanche, au siège de la Présidence de la République, un accueil officiel à son homologue iranien, Ebrahim Raïssi, les deux présidents se sont entretenus en tête-à-tête.