Algérie-Iran : rencontre et renforcement de la coopération entre les deux pays

Le ministre algérien du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Abdelhak Saihi, et l’assistant du président iranien chargé des affaires sociales, Ali Rabiei, ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coordination et d’élargir les cadres de coopération bilatérale dans les domaines du travail et de la protection sociale. Cette initiative vise à servir les intérêts communs des deux pays, tout en s’inscrivant dans le cadre des relations fraternelles privilégiées qui unissent l’Algérie et l’Iran.

Selon un communiqué du ministère publié ce samedi, cette convergence de vues a été exprimée lors d’entretiens bilatéraux tenus jeudi, au cours desquels M. Saihi a présenté les principales politiques sociales mises en œuvre en Algérie, bénéficiant aux différentes franges de la société. Il a également réaffirmé l’engagement du gouvernement à moderniser le système national du travail et de la protection sociale, afin de renforcer les principes de justice et de solidarité au sein du pays.

Les discussions ont porté sur les perspectives de coopération dans les domaines d’intérêt commun, en présence de l’ambassadeur d’Algérie au Qatar, Salah Attia, ainsi que des membres des deux délégations. Ces échanges se sont déroulés en marge de la participation du ministre Saihi à la Deuxième Conférence mondiale sur le développement social, qui se tient à Doha, capitale du Qatar, du 3 au 7 novembre 2025.

Algérie-Iran : Renforcement de la coopération dans le secteur des mines

La secrétaire d’État auprès du ministre des Hydrocarbures et des Mines, chargée des Mines, Karima Bakir Tafer, a reçu dimanche à Alger l’ambassadeur d’Iran en Algérie, Mohammad Reza Babaei, qui a exprimé l’intérêt des entreprises iraniennes à accroître leur présence en Algérie dans les années à venir, selon un communiqué du ministère.

La rencontre s’est tenue au siège du ministère, en présence de représentants de l’ambassade et de cadres du ministère. M. Babaei a présenté ses félicitations à Mme Tafer et au peuple algérien à l’occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération, avant que les deux parties passent en revue les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays amis et les perspectives de leur développement, notamment dans le secteur des mines.

Les discussions ont mis en avant la nécessité d’intensifier la coopération dans le secteur minier et d’explorer les opportunités d’affaires et les perspectives d’investissement dans plusieurs projets déjà en cours ou prévus en Algérie. Les échanges ont concerné notamment la recherche, l’exploration et la transformation des mines, ainsi que d’autres volets de collaboration tels que l’échange d’expertises et le développement des compétences.

Encouragement aux investissements et invitations officielles

Par l’intermédiaire de l’ambassadeur, la secrétaire d’État a invité les entreprises iraniennes à investir et à nouer des partenariats mutuellement bénéfiques avec des entreprises algériennes, en privilégiant les projets intégrant la maîtrise des technologies de production, le transfert de connaissances, l’expertise et la formation.

De son côté, l’ambassadeur d’Iran a exprimé sa grande satisfaction quant à la qualité des relations de coopération entre les deux pays et a réitéré l’intérêt des entreprises iraniennes à renforcer leur présence en Algérie, notamment en organisant des rencontres avec leurs homologues algériennes pour examiner toutes les opportunités disponibles.

Enfin, M. Babaei a adressé une invitation personnelle à Mme Tafer pour visiter l’Iran à l’occasion du Salon international iranien des exportations, prévu fin avril 2026, et a convié, à travers elle, les entreprises algériennes à participer massivement à cet événement.