Algérie – Iran : Boughali reçu en grande pompe à Téhéran

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, se trouve depuis ce dimanche en Iran pour une visite officielle de cinq jours (20/8/2023 – 24/8/2023) dans le but de consolider les relations entre les deux pays.

Au cours de cette visite, Boughali a rencontré plusieurs hauts responsables iraniens, dont le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, le président de l’Assemblée consultative, Mohammad Bagher Ghalibaf ainsi que le président de République d’Iran, Ebrahim Raïssi.

Ce mardi, le président de l’APN a été reçu par le président iranien, Ebrahim Raïssi, auquel il a transmis les salutations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Lors de l’audience, Boughali a rappelé « les liens fraternels ancrés entre les peuples algérien et iranien ».

🔴 À LIRE AUSSI : L’Algérie interdit aux avions militaires français le survol de son territoire

De son côté, Ebrahim Raïssi a émis le vœu de voir les deux pays « prendre des mesures concrètes dans le domaine économique, à la hauteur des bonnes relations politiques entre les deux pays ». Il a également souligné « l’importance de la tenue de la Commission économique mixte irano-algérienne dans les plus brefs délais ».

Sur le plan diplomatique, le président iranien a salué les positions « immuables, franches et claires » de l’Algérie et de son président Tebboune à l’égard des questions de la nation musulmane dont la cause palestinienne. Il s’est, par la même occasion, félicité de l’élection de l’Algérie en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU.

L’économie au cœur de la visite de Boughali en Iran

En outre, abordant la question des raisons de sa visite à Téhéran, le président de l’APN, a indiqué qu’elle visait, entre autres objectifs, à contribuer au développement des relations économiques entre l’Algérie et l’Iran.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec le président de l’Assemblée consultative iranienne, Mohammad Bagher Ghalibaf, Boughali a expliqué que la loi algérienne sur l’investissement facilite les efforts déployés dans le sens du développement des relations économiques entre les deux pays.

Boughali a en outre appelé à « renforcer la coopération et la coordination, notamment dans le cadre de l’Union parlementaire des États membres de l’Organisation de la coopération islamique (UPCI), pour empêcher tout acte attentatoire aux musulmans ».

🔴 À LIRE AUSSI : Le représentant de Tebboune expose les objectifs de l’Algérie au sommet des BRICS

Pour sa part, le responsable iranien a insisté sur « l’importance de l’activation de la commission économique mixte entre les deux pays », soulignant « la volonté de développer les relations économiques bilatérales, notamment à travers la consolidation des relations parlementaires et l’activation du rôle des deux groupes parlementaires d’amitié ».