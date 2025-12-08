Algérie – Irak : à quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

La sélection nationale A’ s’apprête à disputer un rendez-vous décisif ce mardi au stade Khalifa International de Doha. Elle affrontera l’Irak pour le compte de la troisième et dernière journée du groupe D de la Coupe arabe FIFA Qatar 2025. Un match où les hommes de Madjid Bougherra n’auront besoin que d’un point pour valider leur billet qualificatif pour les quarts de finale.

Les Verts ont parfaitement relancé leur parcours lors de la précédente journée en surclassant Bahreïn sur le score net de 5-1, un succès éclatant qui a effacé la frustration du nul inaugural face au Soudan (0-0). Cette démonstration de force a surtout mis en exergue l’excellente entente du duo offensif Boulbina-Berkane. Grâce à leur mobilité, leur qualité technique et leur sens du but, les deux joueurs ont dynamité la défense bahreïnienne, suscitant de réels espoirs avant la confrontation avec un adversaire autrement plus coriace.

Test révélateur pour les Verts

Car l’Irak, quadruple vainqueur de l’épreuve et véritable référence sur la scène arabe, aborde ce duel avec le plein de confiance. Disciplinés, solides et dotés d’un vécu compétitif conséquent, les Irakiens ont déjà assuré leur qualification grâce à deux victoires face au Bahreïn (2-1) puis au Soudan (2-0). Avec six points, ils viseront désormais la première place du groupe, qu’ils comptent verrouiller sans baisser le pied.

Côté algérien, Madjid Bougherra préfère rester prudent malgré la belle dynamique retrouvée. « C’est un très gros match qui nous attend face à une équipe irakienne expérimentée et animée par une forte motivation. Rien n’est joué, il faudra rester concentrés jusqu’au bout », a-t-il insisté en conférence de presse d’avant-match.

Enjeux et scénarios potentiels

En cas de victoire, les Verts s’empareraient de la tête du groupe et croiseraient en quarts de finale le deuxième du groupe C, où figurent la Jordanie (déjà assurée de la première place avec 6 points), l’Égypte (2 pts), les Émirats arabes unis (1 pt) et le Koweït (1 pt).

Dans l’autre rencontre du groupe D, le Soudan, qui ne comptabilise qu’un seul point, devra réussir un exploit : battre largement bahreïn au stade de la Cité de l’Éducation et espérer simultanément une défaite algérienne pour espérer se hisser parmi les deux qualifiés. Bahreïn, lanterne rouge avec zéro point, est déjà éliminé de la compétition.

À quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

Le duel Algérie-Irak suscitera un vif intérêt auprès des supporters algériens. Le coup d’envoi sera donné à 18h, heure d’Alger et de Paris.

La rencontre bénéficiera d’une large couverture médiatique. Cinq chaînes gratuites la diffuseront via Nilesat : Al-Kass 1, Abu Dhabi Sports 1, Dubai Sports 1, ainsi que la télévision nationale via la chaîne terrestre. La chaîne beIN Sports Max 8 (MENA), cryptée sur Astra, retransmettra également le match.