Algérie-Indonésie : suppression des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mercredi, la ministre indonésienne des affaires étrangères, en l’occurrence Retno Marsudi. À l’issue de cette rencontre, cette dernière a affirmé que les relations politiques entre les deux pays sont déjà très fortes et qu’il est question de renforcer la coopération économique, commerciale et énergétique bilatérale.

Par ailleurs, pour la même occasion, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a rappelé l’héritage historique commun des relations bilatérales. Et ce pour l’occasion du 60ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Algérie et l’Indonésie.

Signature d’accord pour la suppression des visas pour les détenteurs du passeport diplomatique

Dans une déclaration à la presse, Ahmed Attaf a fait savoir que l’Algérie est disposée à insuffler une nouvelle dynamique à ces relations, notamment dans leurs dimensions économiques, politiques et sociales. D’ailleurs, la rencontre du ministre des Affaires étrangères avec son homologue indonésienne a permis la signature de deux accords juridiques, relatifs à la coopération diplomatique.

En effet, ces deux accords portent sur la suppression de l’obligation de visa pour les citoyens des deux pays, porteurs d’un passeport diplomatique et de service. Mais aussi, sur la coopération dans le domaine de l’énergie et des mines. « Les deux parties se sont en outre entendues sur des mesures concrètes visant à dynamiser et intensifier les relations entre l’Algérie et l’Indonésie. Notamment l’activation des mécanismes de coopération bilatérale, à travers la programmation de la deuxième session de la commission mixte algéro-indonésienne et de la quatrième session de la commission de consultations politiques », a précisé le ministre.

De son côté, la ministre indonésienne s’est félicité pour la relation qui relie les deux pays et assure que l’Algérie et l’Indonésie continueront à œuvrer à leur promotion dans les domaines d’intérêt commun de ces deux parties.

| À LIRE AUSSI :

>> Voyager en Indonésie : du nouveau pour les demandeurs de visa touristique

>> Ce pays lève l’obligation de visa pour les touristes algériens