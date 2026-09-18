L’Algérie, 2e puissance africaine d’un marché mondial à 240 Mds $… et ce n’est pas le pétrole

L’Agence internationale de l’énergie (IEA) a classé l’Algérie au deuxième rang des plus grands marchés de l’hydrogène à l’échelle du continent africain. Une position stratégique qui confirme le rôle de la nation comme hub énergétique majeur dans le secteur des énergies propres et d’avenir.

Le rapport international souligne que le marché algérien capte 20 % de la demande continentale globale, estimée à 3 millions de tonnes, ce qui équivaut à environ 260 000 tonnes pour le pays.

Croissance de la consommation et avantage du gaz subventionné

L’IEA pointe une croissance record de la consommation interne en Algérie, multipliée par quatre au cours de la dernière décennie. L’industrie nationale a tiré profit d’avantages compétitifs majeurs, au premier rang desquels figure le gaz subventionné.

Le prix du gaz appliqué dans le pays reste inférieur à un dollar par million de BTU (unité thermique britannique). Cet atout financier soutient directement les industries connexes et réduit les coûts de production locaux par rapport aux standards mondiaux.

25 milliards de dollars d’investissements et des ambitions d’exportation d’ici 2040

L’Algérie vise la production d’un million de tonnes de l’hydrogène destinées à l’exportation à l’horizon 2040. Pour soutenir cette ambition, un programme d’investissement massif de 25 milliards de dollars américains est déployé dans ce secteur stratégique.

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Ces chiffres témoignent de la capacité du pays à réussir sa transition énergétique et à renforcer son statut de fournisseur clé pour les marchés régionaux et internationaux.

Un marché mondial en pleine expansion

Ces avancées accélérées s’inscrivent dans une dynamique globale de forte croissance pour le marché financier de l’hydrogène. Actuellement valorisé à plus de 240 milliards de dollars américains, le marché mondial devrait franchir la barre des 400 milliards d’ici la fin de la décennie.

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Parallèlement, le secteur de l’hydrogène vert et propre enregistre une progression remarquable, avec un taux de croissance annuel composé de près de 40 %.

Dans ce contexte, l’Union européenne ambitionne d’importer plusieurs millions de tonnes par an afin d’assurer sa transition énergétique et de réduire ses émissions de carbone.

Grâce à sa proximité géographique avec le continent européen et à ses infrastructures de transport d’avenir, l’Algérie dispose d’un positionnement compétitif idéal pour capter une part significative de ce marché international en plein essor.

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