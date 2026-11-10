Recomposition du marché mondial de l’hélium : l’Algérie en première ligne avec 1,8 mds de m³ de réserves

Les perturbations de l’approvisionnement qatari enregistrées depuis mars 2026 — provoquées par la crise du détroit d’Ormuz — redéfinissent la cartographie mondiale de la production d’hélium, poussant les acheteurs à rechercher des sources alternatives pour sécuriser leurs approvisionnements.

Dans ce contexte, les États-Unis, la Russie et l’Algérie, aux côtés de nouveaux projets émergents au Canada et en Afrique, s’imposent comme les principales alternatives, selon un rapport récent de l’Unité de recherche sur l’énergie, Attaqa, basée à Washington.

Depuis le début de l’année 2024, le marché mondial de l’hélium affichait un excédent d’offre, avec une capacité de production effective d’environ 7,3 milliards de pieds cubes par an (206,7 millions de mètres cubes), face à une demande estimée à 6,2 milliards de pieds cubes (175,6 millions de mètres cubes).

En 2025, le Qatar représentait à lui seul 35 % de la production mondiale d’hélium, s’imposant comme le deuxième producteur mondial après les États-Unis et le premier exportateur de la planète, la majeure partie de ses volumes provenant du complexe de Ras Laffan.

La nouvelle cartographie de la production mondiale

La Russie vise à renforcer ses capacités grâce au complexe d’Amur (Gazprom), dont la montée en puissance se poursuit malgré les retards techniques et l’impact des sanctions occidentales, Moscou réorientant une part majeure de ses volumes vers la Chine.

De leur côté, les États-Unis conservent leur rang de premier producteur mondial (81 millions de m³ en 2025) grâce à la mise en service de nouvelles installations et d’un site de stockage au Texas.

En Afrique, l’Afrique du Sud (projet Virginia) et la Tanzanie (projet Rukwa) franchissent des étapes clés vers l’exploitation commerciale. En Amérique du Nord, le Canada fait également son entrée sur le marché mondial avec le démarrage du site de Stewart Valley.

L’Algérie : un potentiel bridé par la sous-capacité du GNL

En Algérie, la production d’hélium est directement adossée aux complexes de gaz naturel liquéfié (GNL). Le pays a enregistré un volume de 11 millions de mètres cubes en 2025, en dépit d’une capacité installée atteignant 50 millions de mètres cubes par an et de réserves estimées à 1,8 milliard de mètres cubes.

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Le frein majeur réside dans le taux d’exploitation des installations GNL, qui tournent à moins de 40 % de leurs capacités nominales, limitant ainsi la capture de ce sous-produit gazeux.

Un déploiement freiné par d’importants défis logistiques et financiers

Malgré ces perspectives d’expansion, les nouveaux projets se heurtent à de lourdes contraintes financières et partenariales. ASP Isotopes cherche notamment à lever 750 millions de dollars en dette senior auprès de la DFC américaine et de Standard Bank, tandis qu’Helium One reste en quête d’un partenaire d’investissement majeur pour le gisement de Rukwa.

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À cela s’ajoutent des contraintes géopolitiques et opérationnelles d’envergure. Outre les régimes de sanctions visant la Russie et la dépendance du secteur algérien aux cadences du GNL, la logistique de transport constitue un goulot d’étranglement majeur.

Les conteneurs d’hélium liquide ne peuvent maintenir le gaz sous cette forme que pendant 35 à 40 jours, une contrainte temporelle accentuée par les restrictions américaines sur l’exportation de conteneurs ultra-isolés, ce qui complexifie davantage les expéditions depuis les nouvelles régions productrices.