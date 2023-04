Algérie : hausse du nombre d’usines de dessalement d’eau de mer en 2024

Le nombre d’usines de dessalement d’eau de mer en Algérie sera porté à 19 en 2024, a révélé selon Sofiane Zamiche, directeur du développement à la Algerian Energie Company (AEC), filiale du groupe Sonatrach.

En effet, Zamiche qui a intervenu aujourd’hui, le mardi 25 avril 2023, a expliqué qu’au titre du premier programme, 11 usines de dessalement d’eau de mer ont été réalisées sur la bande côtière, avec une capacité de production de 2,11 millions de mètres cubes par jour.

De plus, pour faire face au stress hydrique en Algérie et dans le cadre du plan d’urgence, 3 usines de dessalement d’une capacité de production de 70 000 mètres cubes par jour ont été réalisées, a indiqué Zamiche, qui a précisé qu’il s’agit des deux usines de Bateau Cassé et El Marsa dans la wilaya d’Alger qui ont été réceptionnés, et de celle de Corso dans la wilaya de Boumerdès qui sera bientôt achevée et permettra d’augmenter la production de 80 000 mètres cubes supplémentaires.

5 stations de dessalement d’eau de mer dans plusieurs wilayas

En outre, un programme complémentaire est en cours d’exécution, a-t-il indiqué, comprenant 5 stations supplémentaires en cours de réalisation dans les wilayas d’El Tarf, Bejaia, Boumerdès, Tipaza et Oran, ce qui permettra d’assurer la production de 1,5 million de mètres cubes par jour à l’horizon 2024.

Au titre du programme complémentaire, le dessalement d’eau de mer représentera 42% de l’approvisionnement en eau potable, et ce pourcentage atteindra 60% à moyen terme, pour atteindre la sécurité hydrique en Algérie, avant de passer à la sécurité alimentaire par l’utilisation optimale des barrages et des eaux souterraines, a expliqué Sofiane Zamiche.

Pour conclure, Sofiane Zamiche, directeur du développement à la Algerian Energie Company (AEC), filiale du groupe Sonatrach, a souligné qu’à l’horizon 2050, le taux de précipitations en Algérie et en Afrique du Nord diminuera à 20%, ce qui nécessite l’élaboration d’un plan efficace permettant d’éviter toute catastrophe liée à l’approvisionnement en eau potable des citoyens, et comme une étape proactive.