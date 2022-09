Algérie – Guinée : Oran déroule tapis rouge pour les Verts

Les Verts sont à Oran depuis cet après-midi, en vue de poursuivre le stage du mois de septembre, ponctué par les deux matchs amicaux face à la Guinée et au Nigéria. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont eu droit à un accueil royale à l’aéroport Ahmed Benbella.

Le stage de la sélection nationale du mois de septembre a débuté hier. Comme prévu, les Verts ont rallié Oran cet après-midi, à bord d’un vol spécial. Ils poursuivront leur stage à la ville d’El-Bahia, où ils disputeront les deux matchs amicaux, respectivement face à la Guinée et au Nigéria, au stade Miloud Hadefi.

Le moins que l’on puisse dire, est que les membres de la délégation de la sélection nationale ont eu droit à un accueil royale à l’aéroport Ahmed Benbella. En effet, ils ont trouvé à leur accueil le wali d’Oran, Said Saâyoud, ainsi que les officiels de la ville.

« On est contents d’accueillir la sélection nationale à Oran. On lui souhaite un bon séjour à la ville. Si on réservé un tel accueil chaleureux aux Verts, c’est tout simplement parce qu’ils ont procuré de la joie au peuple algérien ». Dira le wali d’Oran, dans une déclaration accordée aux médias algériens.

Zefizef évoque les deux matchs amicaux face à la Guinée et au Nigéria

Le président de la fédération algérienne de football, Djahid Zefizef, a accompagné la sélection nationale à Oran. Il se dit content de l’accueil chaleureux auquel les Verts ont eu droit. Il évoque également les deux matchs amicaux face à la Guinée et au Nigéria.

« On remercie les autorité locales de la wilaya d’Oran, à leur tête monsieur le wali, qui nous ont réservé un accueil chaleureux et qui ont mis tous les moyens à notre disposition pour que le stage se déroule dans les meilleures conditions possibles. On va disputer deux matchs amicaux face à la Guinée et au Nigéria. Deux bons tests en prévision des prochaines échéances ». A déclaré aux médias le premier responsable de la FAF.

Il est à rappeler que les deux matchs face à la Guinée et au Nigéria auront lieu respectivement le 23 et le 27 septembre prochain au stade Miloud Hadefi. Le coup d’envoi des deux matchs est fixé à 20h.