Algérie – Guinée : la FIFA désigne un arbitre controversé pour officier le match

La FIFA a désigné l’arbitre international gabonais Pierre Ghislain Atcho pour officier le match Algérie-Guinée. Un arbitre controversé qui avait déjà lésé l’Algérie lors de la CAN-2023.

C’est à partir du prochain stage du mois de juin que la sélection nationale va renouer avec la compétition officielle. Elle va disputer les deux prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026, respectivement face à la Guinée et à l’Ouganda.

La FIFA a communiqué les arbitres qui officieront les deux matchs. Pour celui face à la Guinée, prévu le 6 juin au stade Nelson Mandela (20h), elle a désigné le Gabonais Pierre-Ghislain Atcho. Il sera assisté du Djiboutien Liban Abdoulrazack Ahmed et le Camerounais Elvis Guy Noupue Nguegoue. Le quatrième arbitre sera aussi Camerounais puisqu’il s’agit d’Antoine Max Depadoux Effa Essouma.

Une désignation pas au goût de l’Algérie. La raison est simple, l’arbitre controversé avait déjà lésé la sélection nationale lors de la CAN-2023 lorsqu’il avait été désigné à la VAR. En effet, on se rappelle bien comment il avait refusé de signaler trois pénaltys valables lors du match face au Burkina Faso (2-2). La FAF avait introduit un recours à la CAF, mais l’arbitre en question n’avait pas été sanctionné. Par la suite, son arbitrage scandaleux lors du huitième de finale de la CAN entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal lui a valu finalement une mise à l’écart de la part de l’instance continentale.

Ainsi, on ne sait pas sur quels critères l’Instance internationale l’a désigné pour officier le choc du groupe G Algérie-Guinée. Reste à savoir s’il sera à la hauteur.

Un arbitre béninois pour officier Ouganda-Algérie

Après avoir disputé le match face à la Guinée, les Verts affronteront l’Ouganda en déplacement. Le match aura lieu, rappelons-le, le 10 juin au Nelson Mandela Stadium de Kampala (17h).

Pour officier ce match, la FIFA a désigné un quatuor Béninois. C’est Adissa Abdul Raphiou Ligali qui sera au sifflet, et sera assisté de ses compatriotes Gbèmassiandan Narcisse Kouton et Lucien Todégnon Hontonnou. Quant au quatrième arbitre, il s’agit de Dédjinnanchi Tanislas Ahomlanto.