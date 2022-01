Algérie – Guinée équatoriale : impressions d’avant-match des Verts

A l’occasion du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun, les Fennecs algériens ont disputé leur tout premier match le mardi 11 janvier, face à la Sierra Leone, qui s’est soldé par un score nul (0-0). Ladite rencontre a été marquée par une domination 100 % algérienne. Toutefois, Youcef Belaili et ses coéquipiers n’ont pu signer aucun but.

A cet effet, les protégés de Belmadi doivent à tout prix remporter la victoire face à leurs adversaires de la Guinée équatoriale, mais aussi de la Côte d’Ivoire, et ce, afin de garantir le billet des qualification au deuxième tour de ce tournoi africain.

Prévue aujourd’hui à 20 heures (heure algérienne), la confrontation réunissant les Verts à leurs homologues de la Guinée équatoriale s’annonce déjà enflammée.

Sur ce, les joueurs de notre sélection nationale n’ont pas caché leur détermination et leur motivation dans le but de remporter la victoire lors de ladite rencontre.

Les joueurs expriment leur optimisme

« La chaleur ici est différente par rapport à l’Europe, mais cette atmosphère est connue en Afrique », a fait savoir l’attaquant des Verts Mohamed Lamine Amoura, avant de poursuivre : « nous préparons notre prochain match contre la Guinée équatoriale, afin de gagner et de rendre le public algérien heureux. »

De son côté, le talentueux arrière gauche Ilyes Chetti n’a pas manqué d’exprimer son optimisme quant à la possibilité de vaincre l’équipe nationale de la Guinée équatoriale aujourd’hui, lançant : « les joueurs sont tous prêts et conscients de leur responsabilité ».

« Les supporters algériens sont connus et se sont tenus à nos côtés à plusieurs reprises et nous considérons cela comme un motif et un soutien moral. Nous allons donc travailler pour les satisfaire », a-t-il ajouté.

Quant à l’international algérien Mohamed Amine Tougai, il n’a que confirmé sa détermination, ainsi que de tous ses coéquipiers à remporter le match contre la Guinée équatoriale.

« Nous sommes optimistes et tous les joueurs sont motivés pour entrer dans le match avec tout notre potentiel pour gagner », a déclaré ledit footballeur.

Par ailleurs, le défenseur des Verts a également ajouté : « les supporters nous ont motivés après le match contre la Sierra Leone, et nous avons reçu de nombreux messages d’encouragement qui nous rendent plus déterminés. »