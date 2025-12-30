Algérie – Guinée Equatoriale : à quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2025, l’équipe d’Algérie affrontera ce mercredi la Guinée équatoriale, pour le compte de la 3e et dernière journée du groupe E, avec l’ambition de réaliser un parcours sans faute au premier tour.

Solides et convaincants depuis le coup d’envoi du tournoi, les Verts ont parfaitement lancé leur campagne en s’imposant largement face au Soudan (3-0), avant d’enchaîner avec un succès précieux contre le Burkina Faso (1-0). Deux victoires synonymes de qualification anticipée pour le prochain tour et d’une première place du groupe déjà assurée, quelle que soit l’issue de cette dernière rencontre.

Ambitions et historique des Verts

Les coéquipiers de Ryad Mahrez aspirent à maintenir une dynamique positive, souvent déterminante dans ce type de compétition. L’histoire récente plaide d’ailleurs en leur faveur. En 1990 à domicile, puis en 2019 en Égypte, l’Algérie avait bouclé la phase de groupes avec trois victoires en autant de matchs, avant de poursuivre sur sa lancée et de décrocher le sacre continental. Un parallèle que le staff technique garde en mémoire, tout en appelant à la prudence.

🟢 À LIRE AUSSI : CAN 2025 : Sofia Benlemmane au cœur d’une nouvelle polémique en France

Certes, ce sera un match sans enjeu, mais le sélectionneur national Vladimir Petkovic entend l’aborder ce match avec le plus grand sérieux. « Nous allons nous concentrer sur notre prochain match face à la Guinée équatoriale avec l’objectif de le gagner. Je vais effectuer quelques changements pour faire tourner l’effectif et permettre à certains joueurs de récupérer », a-t-il déclaré en conférence de presse après la victoire face au Burkina Faso.

Petkovic va opter pour le turn-over

Sur le plan de l’effectif, le staff devra toutefois composer avec deux absences notables en défense. Samir Chergui et Jaouen Hadjam, blessés lors du dernier match, sont forfaits. Si Hadjam souffre d’une entorse de la cheville nécessitant une période de repos estimée entre une semaine et dix jours, le tournoi semble quasiment terminé pour Chergui, touché à la cuisse.

🟢 À LIRE AUSSI : CAN 2025 : quel est le potentiel adversaire de l’Algérie aux 1/8e ?

Comme annoncé, plusieurs cadres devraient être ménagés en prévision du huitième de finale prévu le mardi 6 janvier face au deuxième du groupe D, composé du Sénégal, de la RD Congo, du Bénin et du Botswana. Des joueurs comme Kebbal, Belaïd, Boulbina ou encore Zerrouki sont pressentis pour débuter cette rencontre.

À quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

Bien qu’il s’agit d’un match sans enjeu pour les Verts, les supporters algériens vont le suivre avec un grand intérêt. Ils sont curieux de voir la performance de certains joueurs remplaçants que devrait aligner Petkovic.

🟢 À LIRE AUSSI : « C’est un entraîneur faible », le grand coup de gueule d’un consultant sur Petkovic

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 17h (heure d’Alger). Le match sera retransmis en direct sur la télévision nationale terrestre (El-Owla) sur Nilsat ainsi que sur beIN Sports 1 (MENA) et Sportdigital sur Astra.