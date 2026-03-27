Algérie – Guatemala : à quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

L’équipe d’Algérie disputera ce vendredi soir, son premier match amical du stage du mois de mars face au Guatemala, au stade Luigi Ferraris de Gênes, en Italie. Une rencontre qui, sur le papier, semble largement à la portée des coéquipiers de Riyad Mahrez, mais qui revêt néanmoins une importance particulière pour le sélectionneur national Vladimir Petkovic.

En effet, si l’adversaire du jour, classé 94e au classement FIFA, ne figure pas parmi les grandes nations du football mondial, ce rendez-vous permettra au staff technique de procéder à une large revue d’effectif. Depuis sa prise de fonction, Petkovic n’a cessé d’insister sur la nécessité d’élargir la base des joueurs sélectionnables et d’observer de nouveaux profils capables d’apporter un plus à l’équipe nationale.

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Objectifs du sélectionneur

Lors de la conférence de presse tenue au stade Nelson-Mandela de Baraki, le technicien bosnien a d’ailleurs été très clair sur ses intentions : « Cela fait un bon moment que nous suivons attentivement le parcours de ces joueurs en club et nous avons jugé que le moment était propice pour les voir à l’œuvre ». Un message qui en dit long sur la volonté du sélectionneur de tester certains éléments, notamment ceux qui découvrent l’ambiance des Verts ou qui n’ont pas encore eu suffisamment de temps de jeu sous le maillot national.

Ce match face au Guatemala constituera ainsi un véritable laboratoire pour Petkovic, qui devrait opérer plusieurs changements dans son onze de départ et donner leur chance à de nouveaux visages. L’objectif sera non seulement de jauger le niveau individuel des joueurs, mais aussi d’évaluer leur capacité à s’intégrer dans le collectif et à assimiler les consignes tactiques.

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A quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

Au-delà de l’aspect technique, cette rencontre sera également suivie avec un grand intérêt par les supporters algériens. Toujours fidèles à leur équipe nationale, ces derniers attendent de voir une prestation convaincante, même face à un adversaire modeste. Le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 20h30, et les fans pourront la suivre en direct sur la télévision nationale, qui assurera la retransmission sur sa chaîne terrestre. La chaîne sportive française L’Équipe TV, disponible via le satellite Astra, diffusera également la rencontre.

Pour rappel, ce stage de mars ne se limitera pas à cette seule confrontation. Les Verts enchaîneront avec un test beaucoup plus relevé face à l’Uruguay, mardi prochain, à l’Allianz Stadium de Turin, à partir de 19h30 (heure algérienne). Un match qui s’annonce d’un tout autre calibre et qui permettra de mesurer le véritable niveau de l’équipe face à une formation sud-américaine réputée pour sa solidité et son expérience.

En attendant ce choc, l’Algérie devra d’abord négocier convenablement ce premier rendez-vous face au Guatemala. Une victoire, accompagnée d’une prestation aboutie, serait idéale pour lancer ce stage sur une note positive et renforcer la confiance du groupe.

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