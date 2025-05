Algérie – Ghana : Un accord d’exemption de visa et une coopération stratégique renforcée

L’Algérie et le Ghana ont franchi une nouvelle étape dans le renforcement de leurs relations bilatérales en signant, ce lundi, un accord d’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et officiels. Cette avancée diplomatique intervient à la suite de la visite à Alger du ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, qui a été chaleureusement accueilli par son homologue algérien.

L’accord signé entre les deux pays n’est qu’un premier pas. Les discussions se poursuivent en vue d’élargir cette mesure aux détenteurs de passeports ordinaires. Cette volonté d’ouverture traduit une ambition partagée de fluidifier les échanges humains, diplomatiques et économiques entre l’Algérie et le Ghana, deux pays moteurs au sein de l’Union africaine.

🟢À LIRE AUSSI : Bendjama prend un virage anglophone à l’ONU : l’étonnante crispation de Barrot fait réagir [vidéo]

Une vision commune pour l’Afrique

Dans un communiqué conjoint, Alger et Accra ont réaffirmé leur attachement au principe des « solutions africaines aux problèmes africains », plaidant pour la priorité au dialogue, à la médiation et à la réconciliation pour résoudre les crises sur le continent. Une feuille de route a été adoptée afin de concrétiser plusieurs projets de coopération dans des secteurs jugés prioritaires, notamment l’énergie, l’agriculture, la formation et l’industrie.

Face aux menaces sécuritaires croissantes dans la région sahélienne, les deux pays ont également signé un accord de coopération pour renforcer la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme violent et la criminalité transfrontalière. Cette coordination est d’autant plus cruciale que les deux pays partagent une même inquiétude face à l’expansion des groupes armés dans la région.

Réforme du Conseil de sécurité et solidarité avec les causes africaines

Alger et Accra ont réitéré leur soutien à une réforme profonde de l’Organisation des Nations unies, appelant à une meilleure représentation de l’Afrique au sein du Conseil de sécurité. Cette position s’inscrit dans une dynamique panafricaine visant à corriger les déséquilibres géopolitiques hérités de l’ère coloniale.

🟢À LIRE AUSSI : « Tebboune, ne te rends pas en Irak », le hashtag qui enflamme les réseaux sociaux

Enfin, les deux parties ont exprimé un soutien commun à un règlement politique juste du conflit du Sahara occidental, basé sur le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, conformément au droit international. Elles ont également réaffirmé leur engagement en faveur d’une solution à deux États garantissant au peuple palestinien l’établissement d’un État souverain et indépendant.

Par cette série d’engagements, l’Algérie et le Ghana confirment leur volonté de jouer un rôle de premier plan dans la construction d’un avenir africain plus stable, plus solidaire et plus souverain.