Algérie – Ghana : chaînes et sites qui diffusent le match

L’équipe d’Algérie de football s’apprête à affronter, ce mercredi 4 janvier, le Ghana ; dans le cadre d’un match amical pour les préparatifs avant la CAN 2022. Une rencontre très attendue par les Algériens.

En effet, les hommes de Djamel Belmadi vont affronter aujourd’hui, au stade Education City Stadium à Al Rayyan (Qatar), les ghanéens. Il s’agit de la seule rencontre amicale organisée avant la coupe d’Afrique prévue, dont le coup d’envoi est prévu dimanche prochain.

La rencontre aura lieu demain à 17h00 (heure algérienne) au stade Education City de la deuxième grande ville du Qatar. Pour ce match, les deux parties verront la présence de supporters algériens.

Les supporteurs de l’équipe d’Algérie veulent tous, sans le moindre doute, savoir sur quelle chaîne sera diffusée la rencontre Algérie – Ghana. En tout, deux canaux de télévision ont confirmé la diffusion de la rencontre.

En effet, il s’agit des chaines de la télévision nationale à savoir, l’ENTV et TV6.

Il existe également une autre option pour regarder le match en direct et en ligne via l’application de la Fédération du Ghana de football. Elle est disponible sur Play Store ainsi qu’App Store.

Our friendly against defending AFCON champions, Algeria will be streamed exclusively on the Ghana Football App. Download now

Google Play Store:> https://t.co/PgqN0PWY96

Apple Store: >https://t.co/xrvk9rX3os pic.twitter.com/Tawaq2g5uI

— Ghana Football Association (@ghanafaofficial) January 4, 2022