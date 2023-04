Algérie – France : visite de Tebboune à Paris en mai, dates fixées ?

Annoncée il y’a quelques mois mais avec des doutes après la crise récente entre la France et l’Algérie, la visite de Tebboune à Paris en mai prochain, est finalement officialisée, après l’apaisement des relations entre les deux pays.

Depuis l’entretien téléphonique du 24 mars entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune, ayant permis d’apaiser les tensions liées à l’affaire Bouraoui, l’activiste franco-algérienne en fuite en France après un passage en Tunisie. Mais aussi le retour de l’ambassadeur d’Algérie en France, Saïd Moussi. Les choses semblent donc s’accélérer, sans pour autant que la date de cette visite ne soit communiquée par l’une des deux parties.

En effet, le média français « L’Opinon » vient de révéler dans un article publié aujourd’hui, le dimanche 16 avril, que la visite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune en France aura lieu entre le 2 et le 5 mai prochains, révélant aussi qu’elle devrait durer 2 à 3 jours.

De plus, la secrétaire générale du ministère français des Affaires étrangères, Anne-Marie Descôtes, a rencontré son homologue algérien, le SG du MAE Amar Belani, accompagné de plusieurs diplomates français étaient dimanche passé à Alger dans le cadre de la préparation de la visite d’Etat du président, Abdelmadjid Tebboune, en France.

Le programme de la visite de Tebboune à Paris devrait être chargé

Selon la même source, cette visite de Tebboune à Paris, comprendra plusieurs volets politique, mémoriel et économique. Lors de leurs entretiens, les deux dirigeants poursuivront le dialogue entamé à Alger sur les grandes crises internationales et régionales (Ukraine, Mali…) et la relation bilatérale.

Pour ce qui est du volet économique, l’article de L’Opinion évoque qu’une visite de Tebboune et de sa délégation au Medef est en préparation. Les officiels algériens devraient y promouvoir le nouveau cadre des investissements de l’Algérie. Plusieurs volets de partenariats économiques seront discutés dans les domaines de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, des énergies renouvelables.

En outre, L’Opinion révèle également que le président algérien et son homologues français devraient rallier le château d’Amboise pour rendre un hommage à l’émir Abdelkader, chef politique, militaire et spirituel qui symbolise la résistance algérienne à la conquête coloniale française. Ce dernier y a été retenu en compagnie de plusieurs fidèles de 1848 à 1852.

De plus, Abdelmadjid Tebboune devrait rencontrer les représentants de la communauté algérienne en France et se rendre à la Grande Mosquée de Paris largement financée par l’Etat algérien.

