Algérie – France : vers la reprise des vols à l’aéroport de Perpignan

Avec l’épidémie de la COVID-19 survenue en mars 2020, le secteur aérien avait connu beaucoup de changement, notamment des restrictions. Beaucoup d’aéroports, qui avaient suspendu certains vols à cause de la fermeture des frontières aériennes n’ont pas repris leurs offres de base. C’est le cas de l’aéroport de Perpignan, qui ne propose toujours pas de vols vers et depuis l’Algérie, mais cela risque de bientôt être réglé.

Cette région du sud de la France est très demandeuse de cette offre compte tenu de la communauté algérienne concentrée dans cette ville. Et pour preuve, l’Association Franco Algérienne 66 a connu a franc succès lors du lancement de sa pétition pour la reprise des vols entre l’Algérie et Perpignan. En effet, celle-ci a obtenu 7 000 signatures tout en sachant qu’une seule signature est possible par « foyer ».

Aéroport de Perpignan : vers la reprise des vols avec l’Algérie

Dans un premier temps, il faut noter qu’aucune déclaration n’a été faite par l’aéroport de Perpignan. Ensuite, il faut savoir que la reprise des vols entre Perpignan et l’Algérien devrait bientôt reprendre, selon le média français Actu.fr qui révélé qu’ils seront bientôt rétablis.

De plus, la présidente de l’Association Franco Algérienne 66 des Pyrénées-Orientales, Aïcha Azi, a pris l’initiative de rassurer les Algériens, mais aussi les français qui attendaient la reprise de ces vols. Elle a donc affirmé : «Alors que la liaison entre l’aéroport de Perpignan et Oran avait rencontré un grand succès par le passé, cette dernière pourrait bien être rétablie dans quelques mois ». Donc en plus de confirmer cette nouvelle, elle nous oriente sur les délais prévus quant à cette reprise soit d’ici l’été de l’année 2023.

Elle ajoute que l’association entreprend dans ce sens des actions concrètes et que plusieurs compagnies aériennes ont déjà exprimé leur intérêt pour cette réouverture. En ce qui concerne la destination des vols, Oran reste la ville de prédilection pour Perpignan, selon la même source.