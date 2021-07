Algérie – France : un maire français fait l’apologie du colonialisme

Alors que le dossier de la mémoire liée à la colonisation et les crimes de guerre français, reste toujours en travers des relations entre l’Algérie et la France, voilà qu’un haut responsable local français et « ancien combattant », fait l’apologie de la colonisation à l’occasion même de la commémoration du 59e anniversaire de la fête de l’indépendance.

Il s’agit de Gérard Tardy, maire de la Loire. Dans l’éditoriale du bulletin trimestriel de la ville de Lorette (Loire), intitulé « la vérité sur la guerre d’Algérie », le maire Gérard Tardy, âgé de 82 ans a carrément estimé que l’Algérie « devrait remercier la France de pouvoir profiter de tout ce que nous lui avons laissé après notre départ ! ».

« Plutôt que de cracher sur la France et de lui demander des excuses, le gouvernement algérien devrait la remercier » de pouvoir « profiter de tout ce que nous avons laissé avant de partir », a-t-il écrit.

Dans son papier, le doyen des maires français a accusé le général de Gaulle de « trahison après les accords d’Évian de 1962 », et a reproché à l’actuel chef de l’État français Emmanuel Macron d’avoir parlé de « crime contre l’humanité » au moment d’évoquer la colonisation, qualifiant ceci « d’odieuses déclarations faites en Algérie le 16 février 2017 ».

« Il y a longtemps que j’aurais aimé écrire ces choses »

Contacté ensuite par le journal français « France Bleu », Gérard Tardy tient à ses propos, affirmant vouloir livrer son témoignage sur « l’histoire de la guerre d’Algérie ». « Il y a longtemps que j’aurais aimé écrire ces choses. Je ne le faisais pas, car je me disais qu’on allait me prendre pour le révolutionnaire de service ».

Les déclarations de l’ancien combattant affecté en 1960 à Oran ont suscité une vague d’indignation notamment auprès des habitants de Lorette, d’origine algérienne ou pas, « qui ont été choqués par ce texte », rapporte encore France Bleu.